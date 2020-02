Edgar Nemschok

Neuenhagen (MOZ) Der Jubel in der Gartenstadt-Halle fiel nicht ganz so überschwänglich aus. Die Mannschaft hatte das Spiel gegen den HSV Wildau II sehr deutlich mit 32:24 gewonnen.

Von Beginn nahmen die Neuenhagener das Heft des Handelns in die Hand. Zwei schöne Tore zum Auftakt durch den rechten Außenangreifer Jonathan Scheidel, der mutig in den Kreis flog, sorgten schnell für klare Verhältnisse. Neuenhagen erhöhte auf 3:0 durch Sönke Schadeberg und so konnte der Gastgeber sicher aufspielen. Die Wildauer mussten sich nach diesem Auftakt neu sortieren. Sie kamen aber dennoch nicht richtig ins Spiel. Und sie hatten ein weiteres großes Prob-lem: Neuenhagens Torhüter Steven Jeremies. Er hielt einen Siebenmeter und entschärfte weitere Würfe der Wildauer. Mitte der ersten Halbzeit gab es gleich drei Siebenmeter für die Gastgeber. Für die Ausführung beim NHC ist Markus Rosenberg zuständig, der im dritten Versuch scheiterte.

Klare Verhältnisse zur Pause

Der NHC marschierte weiter und mit 17:10 ging es in die Kabine. Für Wildaus Trainerin Laura Thieke gab es endlich die Möglichkeit, auf die Schwächen in ihrer Mannschaft hinzuweisen. Der HSV Wildau II liegt in der Tabelle der Landesliga Mitte im gesicherten Mittelfeld. In zwölf Liga-Spielen hatten sie bisher fünfmal gewonnen und verloren. Zweimal mussten sie sich mit ihrem Gegner die Punkte teilen. Neuenhagen hat als Tabellendritter eine positive Bilanz. Sieben Siege konnte die Mannschaft von Trainer Peter Rudolph bisher bejubeln. In fünf Spielen mussten sie eine Niederlage hinnehmen.

Viele Talente im Verein

Schielt man da als Verein doch noch ein wenig nach oben? Rudolph sagt dazu eindeutig: "Nein, der Aufstieg ist für uns in dieser Saison kein Thema. Die Mannschaft muss sich noch weiter entwickeln. Damit meine ich insbesondere die vielen Talente, die wir im Verein haben. Die Saison verlief bisher ausgesprochen gut und in erster Linie freuen wir uns, dass wir in der Landesliga mithalten können." Auch in der zweiten Halbzeit setzte sich das überlegene Spiel der Gastgeber fort. Der Vorsprung blieb nahezu gleich. In der 40. Minute mussten gleich zwei Neuenhagener nach Zeitstrafe auf die Bank. Und trotzdem gelang es Oliver Schmidt, ein Tor zu erzielen.

Bester Werfer beim Gastgeber wurde mit sieben Treffern Tom Miersch. In den Schlussminuten durfte beim Gastgeber Nic Neustädt aufs Feld. Sicherlich eine gute Möglichkeit für den jungen Mann, weitere Erfahrungen zu sammeln. Er löste Torhüter Jeremies ab und hielt bis zum Schlusspfiff ebenfalls prima.

Neuenhagener HC: Steven Jeremies, Nic Neustädt – Jonathan Scheidel (4), Markus Jochmann (4), Markus Rosenberg (3), Marvin Reuß (4), Söhnke Schadeberg (2), Leon Richter (2), Tom Miersch (7), Oliver Schmidt (4), Torsten Trapp, Achill Walther (2)