Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Mehr als 3,7 Millionen Euro wird der Entwässerungsbetrieb Oranienburg (EBO) dieses Jahr in sein Leitungsnetz und in dessen Erweiterung investieren. Eine der größeren Maßnahmen ist die Schmutzwasser-Erschließung von Neu-Friedrichsthal.

Dieses Vorhaben wurde bereits 2019 in den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs aufgenommen und sollte im Herbst vorigen Jahres so richtig in Gang kommen. Doch wegen einer Gefahrenlage von dort gefundenen Gaszünderbomben gab es zunächst einen Baustopp. Der sei inzwischen aufgehoben, sagte die EBO-Werkleiterin Michaela Rudolph am Montagabend im Werkausschuss.

700 000 Euro waren ursprünglich für die Gesamtmaßnahme mit zwei Bauabschnitten eingeplant. Da aber bereits bei Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 klar war, dass die für 2019 geplanten Mittel nicht ausgeschöpft werden würden, wurde bereits für dieses Jahre eine Summe von 450 000 Euro angesetzt. Wegen steigender Baupreise musste diese um 120 000 Euro auf jetzt 570 000 Euro aufgestockt werden. Der Werkausschuss hat dem am Montagabend einhellig seine Zustimmung erteilt.

Auf 450 000 Euro werden derzeit die Kosten für die Sanierung der Schmutzwasserleitungen in der Germendorfer Straße Am Bahndamm beziffert. Die dortigen Leitungen stammen aus den 1980er-Jahren und befinden sich in einem schlechten Zustand, sodass an einer Erneuerung kein Weg vorbeiführt. Die Anwohner wurden bereits im vorigen Jahr über die geplanten Baumaßnahmen informiert. Nach Angaben von Stadtwerke-Pressesprecherin Dominika Hrubcova sollen die Bauarbeiten am Kanalnetz in der Straße Am Bahndamm ab 16. März beginnen. Die Stadtwerke Oranienburg sind Betriebsführer des Entwässerungsbetriebs. Betroffen ist der gesamte Straßenverlauf zwischen Annahofer Straße und Germendorfer Dorfstraße. Mit punktuellen Einschränkungen für die Anlieger ist zu rechnen. Die Arbeiten sollen voraussichtlich Mitte Juli abgeschlossen werden. Falls zu dem Vorhaben noch Fragen bestehen, geben die Stadtwerke unter Telefon 03301 608600 Auskunft.