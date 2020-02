BRAWO

Brandenburg an der Havel Der 20. Februar gilt seit seiner Ausrufung durch die Vereinten Nationen im Jahr 2007 als Welttag der Sozialen Gerechtigkeit. Thematisiert werden an diesem Tag sowohl globale Ungerechtigkeiten als auch soziale Schieflagen in der Gesellschaft. Darüber und über Auswege aus diesen wollen die Mitglieder des Kreisverbandes Brandenburg der Partei DIE LINKE reden und laden unter dem Motto "Heiße Getränke gegen soziale Kälte" alle Interessierten ein, am 20. Februar zwischen 10 und 12 Uhr den Stand vor der Geschäftsstelle, Pauliner Straße 11, Ecke Neustädtische Heidestraße, zu besuchen und bei heißem Kaffee oder Tee ins Gespräch zu kommen.