Matthias Henke

Oberhavel Ein Handwerkermarkt in Gransee, ein Mühlenfest in Zabelsdorf, Feldbahnfahrten über das Gelände des Ziegeleiparks Mildenberg, eine Ausstellung in der Kirche Menz, Orgelmusik in Neuglobsow, Touren mit dem Kaffenkahn ab Fürstenberg und vieles mehr. Den Gästen der Aktion "48 Stunden Oberhavel" Ende August wird einiges geboten. Das steht schon fest.

Jetzt wurden seitens der federführenden Entwicklungsgesellschaft Regio Nord mit beteiligten Partnern wie dem Landkreis und der Oberhavel-Verkehrsgesellschaft, touristischen Anbietern und potenziellen Gästeführern weitere Absprachen getroffen. "Letztes Mal hat alles schon sehr gut geklappt mit wenigen kleinen Pannen. Vielleicht liegt es daran, dass wir das so im Detail mit ihnen vorbereiten", sagte Olaf Bechert, der noch einmal bekräftigte, dass die Absage der ursprünglich für 2019 geplanten Aktion seinerzeit richtig gewesen sei. Statt einer Stunde Anfahrt aus Berlin, wäre es baustellenbedingt ein Vielfaches davon geworden. "Da ist Frust programmiert. Das wäre an der Region hängengeblieben", so Bechert.

Busse starten in Dannenwalde

In diesem Jahr wird Dannenwalde Ausgangspunkt für die Bustouren sein. Als der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg die Aktion landesweit vor Jahren ins Leben gerufen hatte, bildete vornehmlich die Generation 65plus die Zielgruppe. "Wir hatten schon für 2019 vorgesehen, auch jüngere Jahrgänge anzusprechen, nicht nur im Berliner Raum, sondern auch in der Region selbst", erläuterte Bechert. Mit der Rückkehr nach Dannenwalde – der Granseer Ortsteil war bereits Startpunkt der ersten Auflage von 48 Stunden Oberhavel im Jahr 2011, danach stand drei Mal Fürstenberg im Mittelpunkt – soll auch ein neues Konzept in Bezug auf die Busrouten ausprobiert werden. Statt im beziehungsweise gegen den Uhrzeigersinn eine große Runde durch den Nordkreis zu drehen, wird es im Sommer zwei Routen geben, eine nördliche und eine südliche.

Die Nordroute führt von Dannenwalde über Seilershof, Neulögow, Rauschendorf, Großwoltersdorf, Zernikow, Menz, Neuglobsow, Fürstenberg Markt und Bahnhof, Ravensbrück, Himmelpfort, Bredereiche, Boltenhof, Blumenow zurück nach Dannenwalde.

Auf der Südroute fahren die Busse voraussichtlich über Altlüdersdorf, Gransee Bahnhof und Kirchplatz, Meseberg, Buberow, Kraatz, Bergsdorf, Klein-Mutz, Zehdenick Bahnhof und Markt, Mildenberg, Ziegeleipark, Ribbeck, Zabelsdorf, Marienthal, Tornow zurück nach Dannenwalde.

"Wir werden nicht an jedem Angebot eine Haltestelle einrichten können, das würde die Rundfahrtzeit um ein Vielfaches verlängern", so Bechert weiter. Final festgezurrt werden die Fahrpläne wohl Ende März, Anfang April, damit dann die Flyer – geplant ist eine Auflage von 30 000 Stück – in den Druck gehen können. Gerechnet wird mit mehr als 2 000 Gästen aus dem Berliner Raum zuzüglich Interessierten aus der hiesigen Region.

Mehr Angebote in Zehdenick

Vorschläge seitens der Anbieter und Gästeführer wurden ebenfalls gemacht. So möge möglichst in jedem Bus ein Gästeführer mitfahren, hieß es beispielsweise, Ortspläne mögen auch schon in den Flyern abgedruckt werden, zur besseren Orientierung im Vorfeld. Wichtig für die Gäste sei auch, zu wissen, wo Toiletten genutzt werden können.

Auch mögen Akteure aus Zehdenick verstärkt ins Boot geholt werden, wurde aus dem Publikum angemahnt. Bei der vergangenen Auflage sei in der Havelstadt kaum etwas los, der Stopp für erwartungsvolle Gäste eine einzige Enttäuschung gewesen, wurde kritisiert. Womöglich könne man sich einen Halt dort auch sparen. Dies haben die Verantwortlichen aber nicht vor. Das Team der Tourist-Information sei beispielsweise damit beschäftigt, Stadtführungen zu organisieren, versicherte Regio-Nord-Mitarbeiterin Ulrike Kirsten.

Wer sich mit eigenen Angeboten oder als Gästeführer an der Aktion "48 Stunden Oberhavel" beteiligen will, für den ist bei der Regio Nord Ulrike Kirsten Ansprechpartnerin,kirsten@regio-nord.com