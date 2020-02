BRAWO

Brandenburg an der Havel Prof. Dr. Bernd-Peter Lange ist am Dienstag, 10. März, in der Gedenkstätte Zuchthaus Brandenburg-Görden zu Gast. Er ist Autor des 2019 erschienenen Buchs "Georg Benjamin. Ein bürgerlicher Revolutionär im roten Wedding" , erschienen im Verlag Walter Frey, und war Professor für Literatur-und Kulturwissenschaft an der Universität Magdeburg. Ab 18.30 Uhr spricht Lange im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Im Gespräch" in der Gedenkstätte über den Revolutionär Georg Benjamin und dessen Gefangenschaft "auf dem Görden" von 1936 bis 1942.

Eine Stunde vor Veranstaltungsbeginn können Gäste die Dauerausstellung außerhalb der regulären Öffnungszeiten besuchen, es wird jedoch um Anmeldung wird gebeten: anmeldung-brb@stiftung-bg.de.