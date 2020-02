Polizisten riegelten am Morgen die Carl-Gustav-Hempel-Straße an der Ecke zur Bernauer Straße ab. © Foto: Tilman Trebs

Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) In Oranienburg wird am Dienstag (18. Februar) eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Seit 8 Uhr ist der Bereich um die Lehnitzschleuse gesperrt. Gegen 8.30 Uhr ist das Gebiet erfolgreich evakuiert worden, teilte Gilbert Collé, Oranienburgs Stadtsprecher, am Dienstagvormittag mit.33 Anwohner mussten ihre Häuser verlassen. 40 Unternehmen in den benachbarten Gewerbegebieten bleiben heute vorerst geschlossen.

Die Sprengmeister hätten nun grünes Licht erhalten, sagte Gilbert Collé weiter. Die anstehende Entschärfung der 150-Kilo-Bombe werde voraussichtlich bis zu zwei Stunden dauern. Anschließend werden noch Panzergranaten gesprengt, die ebenfalls gefunden worden. Mit einer Aufhebung des Sperrkreises wird gegen 14 Uhr gerechnet.

Den 150 Kilo schweren Blindgänger amerikanischer Bauart hatten Spaziergänger im Wald zwischen der Lehnitzschleuse und dem Gewerbepark-Nord gefunden. Die Bombe ist mit einem mechanischen Zünder ausgestattet.

Autofahrer müssen sich auf kleinere Einschränkungen einstellen. Die Carl-Gustav-Hempel-Straße kann aus Oranienburg nur bis zur Straße "An den Dünen" befahren werden darf. Die Straße "An der Lehnitzschleuse/Zum Klinkerhafen" ist gesperrt. Die Bernauer Straße (B 273)bleibt aber weiter passierbar.