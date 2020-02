Bernhardt Rengert

Brandenburg Mit "Barbara" ist Liedermacher Wolf Biermann knapp drei Jahre nach seiner Autobiografie ein Coup gelungen. Ob die Novellensammlung die bessere Biografie geworden ist, bleibt Geschmackssache. Auf jeden Fall gelang es dem Barden, seine kess-freche Berliner Schnauze frisch fröhlich und frei hineinzuschreiben in die 18 Liebesnovellen. Und um das ewige Thema Liebe geht es, um die Liebe zu besonderen Dingen genauso wie zu Menschen und zu Frauen insbesondere. Dazu hat Prosa halt den Vorteil prosaisch zu sein. Da muss es nicht immer ganz so genau zugehen. Das verschafft auch der eigenen Wahrheit mehr Geltung. Die Gefahr dafür verklagt zu werden ist marginal. Und wenn es dann doch zum Eklat kommt – wie bei seinen Äußerungen über Manfred Krug – gerät das schnell zur Posse. Ganz im Sinne seines Urhebers, dem der Schalk noch immer auf den Lippen liegt und aus den Augen blitzt – mit über 80 inzwischen! Der zum bürgerlichen Demokraten gewandelte Altkommunist und Havemann-Freund, der Brecht-Schüler und ja, erst ein und dann aus der DDR ausgebürgerte Liedermacher erzählt von der Liebe. Von der realsozialistisch-proletarischen Sexualerziehung, von eigenen Liebesabenteuern, von Wegbegleitern und Zufallsbekanntschaften ist die Rede. Darunter so bekannte Namen wie Ruth Berlau, die Brecht-Geliebte oder Miriam Makeba, die Stimme Afrikas, aber auch etliche Namenlose. Vor allem gelingt es Biermann damit – vielleicht ein Vorzug des Alters – erzählerisch gewitzt Zeitumstände wieder aufleben zu lassen, die viele inzwischen nur noch vom Hörensagen kennen. In der ungekürzten und zudem mit etlichen, teils bisher unveröffentlichten, historischen Originalaufnahmen Biermanns angereicherten Hörbuch-Ausgabe trifft Manuel Soubeyrand den richtigen Ton. Dabei entsteht in der Gesamtschau so etwas wie ein locker erzähltes, anekdotenreiches (Liebes-)Leben unterhaltsam in die politischen Zeitumstände eingebettet, das dem Zuhörer einiges Vergnügen bereitet.

Hörbuch; Wolf Biermann: Barbara – Liebesnovellen und andere Raubtiergeschichten, gelesen von Manuel Soubeyrand, 6 CDs (ca. 440 min), Hörbuch Hamburg 2019, ISBN 978-3-95713-164-5, 20,-€.