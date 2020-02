red

Brück Tier- und Trödelfreunde aufgepasst! Am Muttertag, 10. Mai, wird auf dem weitläufigen Gelände des Alten Brücker Post, Ernst-Thälmann-Straße, zu einem Kunst- und Trödelmarkt zu Gunsten der Tiertafel Bad Belzig geladen. Die Initiatorin Annie Tilmant wünscht sich selbstverständlich viele Verkaufsstände mit allerlei Kunst und Trödel, damit am Ende des Tages zahlreiche Spenden an die Ehrenamtler der Tiertafel Bad Belzig übergeben werden können. Ich freue mich, den Standpreis in Höhe von 3 Euro und 10 bis 20 Prozent der Verkaufserlöse überreichen zu dürfen", so Annie Tilmant, selbst Tierfreundin. Wer möchte sich an dem bunten Treiben beteiligen? Standbewerbungen senden interessierte Teilnehmer biss per Mail an info@altebrueckerpost.org. Dabei stehen sollte was verkauft werden soll und ob ein Tische benötigt wird oder mitgebracht werden kann.