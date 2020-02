Franziska Schober

Göttin Gut 4.500 Menschen werden mittlerweile durch die Freiwillige Feuerwehr Göttin versorgt, denn diese hat einen zunehmend wachsenden Wirkungsbereich, der sich bereits von Göttin über die Eigene Scholle und die Neue Mühle bis zur Malge und in Richtung Reckahn erstreckt.

"Natürlich rückt die Berufsfeuerwehr Brandenburg bei fast allen Einsätzen auch aus, aber es passiert nicht selten, dass diese dann erst einmal vor verschlossenen Schranken an den Bahnübergängen am Schlachthof, Landhaus Plane oder in der Göttiner Landstraße steht und nicht weiter kommt", erklärt Bernd Karge, Ortswehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Göttin. "Wir in Göttin haben glücklicherweise eine außerordentlich schnelle Ausrückzeit von drei bis fünf Minuten. Da viele Kameraden im Schichtdienst arbeiten, ist eigentlich immer jemand einsatzbereit und zur Stelle."

Die Feuerwehr wurde Bernd Karge bereits in die Wiege gelegt, beide Elternteile sind und waren bei der Feuerwehr. Aktuell sind vier Karge Generationen in der Feuerwehr aktiv, darunter seine Kinder und Enkelkinder.

Seit 2003 ist er nun Ortswehrführer mit einer hohen Arbeitsmoral, die er auch so an die Kameraden und Jugendlichen weitergibt. "Die Freiwillige Feuerwehr ist für mich, wenn auch ehrenamtlich, ein Dienstverhältnismit hohen Anforderungen und das erfordert Disziplin." Als Feuerwehr, die zahlreiche Veranstaltungen in Brandenburg wie das Kindertagsfest, das Brückenschwimmen, das Sankt Martinsfest und nicht zuletzt das Weihnachtskino absichert, sieht Bernd Karge seine Wehr auch als Repräsentant der Stadt. "Unser Dienstherr ist die Stadt Brandenburg an der Havel mit Oberbürgermeister Steffen Scheller an der Spitze und dafür wollen wir natürlich auch einsatzbereit sein. Auf uns ist zu 100 Prozent Verlass. Wir waren sogar mit Dr. Dietlind Tiemann vor dem Potsdamer Landtag", berichtet der Wehrführer stolz.

Auch für den Stadtteil Göttin und die Stärkung des Zusammenhaltes der Bewohner setzen sich die Kameraden immer wieder aktiv ein. So nehmen an der jährlichen Frühjahrswanderung mit Verpflegung im Wald bis zu 100 Personen teil. Zweimal im Jahr kochen die Kameraden mit der Gulaschkanone für die gesamte Dorfgemeinde und unterstützen das jährliche Dorffest und den Kita-Laternenumzug.

Die hohe Disziplin der Kameraden ist auch durch die Wettkampferfolge der Wettkampfmannschaften spürbar, erläutert Karge. Gerne erinnert er sich zurück an die aktive Zeit, wo es gelungen ist, sogar die Berufsfeuerwehr im Löschangriff Nass zu schlagen. "Der Sportgedanke ist damals wie heute höher als die alkoholische Gärung", bekräftigt Karge mit einem leichten Augenzwinkern. Und stolz verkündet er auch: "Seit dem ersten Jahr des Bestehens der Jugendfeuerwehr im Jahre 1992 sind wir in den Disziplinen Löschangriff Nass und Gruppenstafette immer mit guten und sehr guten Platzierungen von den Wettkämpfen zurückgekehrt."

Die stattlicheJugendwehr mit ihren 30 Mitgliedern ist in zwei Altersklassen aufgeteilt, um den jeweiligen Mitgliedern und Betreuern gerecht zu werden. Schon die ganz Kleinen dürfen ab dem 8. Lebensjahr bei den Löschzwergen spielend erleben, was es heißt, eine Feuerwehrfrau bzw. ein Feuerwehrmann zu sein. "Diese Regelung hat sich als sehr positiv herausgestellt und die Kinder sind mit Begeisterung dabei", berichtet Karge über die sehr gut besetzte Jugendfeuerwehr, die im Jahr 2020 ihr 30-jähriges Bestehen groß feiern will.