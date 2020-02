OGA

Oranienburg "Ich bin stolz und froh, dass er zu uns kommt", sagt Christian Pahl. Der Sportliche Leiter des Handball-Drittligisten Oranienburger HC vermeldete am Dienstag einen Neuzugang für die Saison 2020/21. Torwart Paul-Janis Twarz schließt sich den Kreisstädtern für zunächst drei Jahre an. Der 22-Jährige soll die Lücke schließen, die sich durch den angekündigten Abschied von Simon Herold ergeben wird. Gemeinsam mit Paul Porath und Erik Hansen wird der frühere Junioren-Nationalspieler das Torhüter-Trio des OHC bilden.

Paul-Janis Twarz habe in seiner Zeit beim 1. VfL Potsdam und bei Eintracht Hildesheim gezeigt, wozu er in der Lage ist, betont Pahl. Der gebürtige Potsdamer ging in Potsdam zur Sportschule, schaffte dort den Sprung in die Drittliga-Mannschaft. 2017 wechselte er zum damaligen Zweitligisten Eintracht Hildesheim, stieg mit dem Team aber ab. 2019 schloss sich der Keeper dem Oberligisten TSG Altenhagen-Heepen (Bielefeld) an.

"Ich wollte wieder in die Heimat zurück", wird Twarz in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. Beim OHC sehe er die Möglichkeit, "anzukommen". Er glaube, seinen neuen Club ganz gut zu kennen. "Es ist ein familiärer Verein, bei dem aber der Ehrgeiz da ist, sportlich erfolgreich zu sein." Zu Trainer Christian Pahl, mit dem er schon länger in Verbindung stand, habe er einen guten Draht. Angebote aus der 2. Liga lehnte er zugunsten des OHC ab.

Beim OHC trifft der Keeper auf zwei sehr gute Bekannte: Zum einen auf Julius Heil, mit dem er in Hildesheim gemeinsam im Team stand. Zum anderen auf seinen künftigen Torhüter-Kollegen Paul Porath. Beide spielten gemeinsam in der Junioren-Nationalmannschaft. "Bei Lehrgängen haben wir eine WG gebildet. Wir passen gut zusammen."

Der Altersdurchschnitt der OHC-Torhüter sinkt damit auf 21,3 Jahre. "Die letzte Dekade war bei uns vom Torhütergespann Simon Herold/Ivan Szabo geprägt", sagt Pahl. "Sie waren eines der besten Gespanne der 3. Liga. Ich kann mir gut vorstellen, dass unsere jungen Torhüter die nächste Dekade prägen werden."