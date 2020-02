AFP

Hennigsdorf/Paris (HGA) Eine Absichtserklärung ist unterzeichnet: Der französische Alstom-Konzern will die Bahnsparte des kanadischen Unternehmens Bombardier für 5,8 bis 6,2 Milliarden Euro übernehmen. Mit dem kanadischen Konzern sei die Absichtserklärung zur hundertprozentigen Übernahme von Bombardier Transport unterzeichnet worden, teilte Alstom am Montagabend mit. Bombardier Transport hat seinen Hauptsitz in Berlin und unter anderem ein Werk in Hennigsdorf.

Im Zuge der Übernahme des Herstellers von Schienenfahrzeugen sei keine "Bedrohung von Arbeitsplätzen" zu befürchten - "ganz im Gegenteil", versicherte Alstom-Chef Henri Poupart-Lafarge. Es handle sich nicht um eine "defensive Fusion" aus Kostenersparnisgründen, sondern um eine "offensive Fusion in einem Wachstumsmarkt". Zu den deutschen Fabriken von Bombardier Transport sagte Poupart-Lafarge, es seien aber womöglich "punktuelle" Anpassungen des jeweiligen Produktionsvolumens notwendig.

Weiterhin offen bleibt, wie sich der Zusammenschluss auf den Hennigsdorfer Bombardier-Standort auswirken wird.

Ungewiss ist, ob die anvisierte Fusion die notwendige wettbewerbsrechtliche Zustimmung der EU-Kommission erhält. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire kündigte an, er werde am Dienstag mit Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager sprechen. Vor einem Jahr war eine Zusammenlegung der Bahnsparten von Alstom und Siemens am Veto der Behörde gescheitert. Vestager hatte sich dagegen ausgesprochen.

Durch den Zusammenschluss von Alstom und Bombardier Transport würde ein Bahntechnikkonzern mit einem Umsatzvolumen von insgesamt 15 Milliarden Euro und einem Auftragsvolumen von mehr als 75 Milliarde Euro entstehen.