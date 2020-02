Peter Wittstock

Bamme Im Juli 1907 grüßte ein Herr namens Karl ein Fräulein Marie, die in der österreichischen Hauptstadt Wien lebte. Die dafür benutzte dreiteilige Schmuckkarte mit dem "Gruß aus Bamme b. Nennhausen" zeigt unten einen typischen Blick in die Dorfstraße, oben links den Gasthof von Fritz Klaue und rechts davon die Kirche am Mühlenberg-Hang. Auf dem Hügel befindet sich die wohl älteste Bockwindmühle Brandenburgs, die nun sogar wieder funktionstüchtig ist. Die Mühle ist weit älter als die Kirche, die in ihrer jetzigen Gestalt im Jahr 1730 erbaut wurde. Der Vorgängerbau dürfte im 15. Jahrhundert entstanden sein.

Das Gotteshaus ist ein geputzter Saalbau. Vom äußeren her sind Korbbogenfenster und der Kirchturm mit dem spitzen Helm weitere Blickfänge. Letzterer wurde mehrfach erneuert und ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts mit Schiefer gedeckt. Im Stil des sogennannten Bauernbarock ist das Kircheninnere gestaltet. Ein schmucker Kanzelaltar mit je drei Säulen seitlich trägt unter anderem zwei Posaunen blasende Engel. Davor steht ein Taufbecken aus dem Jahr 1679. Anfang des 18. Jahrhunderts wurde eine Bronzeglocke eingebaut, die eine von der Familie Lochow anno 1695 gespendete Glocke ablöste. Allerdings wurde das Bronzeobjekt während des Ersten Weltkriegs eingeschmolzen, ebenso wie eine kleinere Glocke. Nach dem Krieg gab es stählernen Ersatz, der noch heute läutet. Zwei imposante Messingleuchter und zwei sechseckige Stuckrosetten-Motive schmücken die Kirchendecke. 1756 erhielt das Bauwerk seine erste Uhr, die von Gemeindemitgliedern bis heute noch per Hand aufgezogen wird - Woche für Woche.