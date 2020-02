BRAWO

Brandenburg an der Havel Das Industriemuseum Brandenburg an der Havel lädt am Donnerstag, 27. Februar, um 16 Uhr alle Leihgeber, die sich an der Ausstellung zum Arbeitervarieté der Stahl- und Walzwerksiedlung beteilgt haben. zu einem Dankeschön-Café ein. Bei dieser Gelegenheit können die Leihgaben dann gleich zu ihren Besitzern zurückkehren.

"Viele ehemalige Aktive des Arbeitervarietés haben ihre Geschichten und Erinnerungsstücke zur Ausstellung des Industriemuseums beigetragen. Die Ausstellung über die wohl bunteste ‚Abteilung’ des Stahl- und Walzwerkes Brandenburg erfreute zwischen Mai und Oktober 2019 viele Besucher*innen des Museums und war Anlass zu zahlreichen Gesprächen", resümierte Leiter Marius Krohn.

Wer den Termin zur Abholung nicht wahrnehmen kann, wird gebeten, das dem Museum mitzuteilen: die Leihgaben können dann auch individuell abgeholt oder zugeschickt werden.