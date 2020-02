Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Ein Einbruch wurde der Polizei am Montagabend aus Germendorf gemeldet. Dort brachen Unbekannte zwischen 15 und 18.15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Am alten Bahnhof ein.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Diebe Schränke und Kommoden und stahlen Schmuck sowie Bargeld. Der Schaden wurde mit mehreren tausend Euro angegeben.