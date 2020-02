Silvia Passow

Falkensee Würde Otto Normal zu einer Feier unter dem Motto "Insekten auf Leichen" einladen, es würden vermutlich nicht sehr viele Gäste der Einladung folgen. Wenn Mark Benecke unter einem solchen Titel eine Veranstaltung gibt, dann füllt sich die Falkenseer Stadthalle wie von selbst. So auch letzten Samstag, als der berühmteste Kriminalbiologe der Welt zum zweiten Mal nach Falkensee kam.

Benecke berichtete wieder über allerhand spezielle Fälle aus seinem Berufsalltag. Wobei er eine These in den Vordergrund stellte: Mensch, lerne wieder zu fragen! So unbefangen und urteilsfrei wie ein Kind, einfach fragen, nichts voraussetzend.

Was der forensische Entomologe und Vorsitzender des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen für DIE PARTEI gleich zu Anfang hatte, war ebenfalls eine wissenschaftliche Botschaft. Für Insekten auf Leichen braucht es die fliegenden und krabbelnden Freunde. Doch die Insekten schwinden, so wie die Vielfalt des Lebens gerade abnimmt, verschwindet. Ein Verlust, der nicht wieder gutzumachen sei. "Das einzige, sofort wirksame Mittel gegen das Artensterben ist der sofortige Verzicht auf alle tierischen Produkte", sagte der bekennend vegan lebende Benecke, der mit dem tierischen Verzicht ganz bewusst nicht nur die Ernährungsgewohnheiten anspricht. Wie er darauf kommt? Wissenschaftliche Daten. Wer Benecke kennt, der weiß, es zählt die jederzeit wiederholbare Erkenntnis aus dem Experiment. Mit dieser nüchternen Art geht er auch die Kriminalfälle an. Was den einen gruselt, ist dem anderen wissenschaftliche Herausforderung.