Manuela Bohm

Kleßen (MOZ) Um ein weiteres "Ausflugsmuseum" wird Kleßen in diesem Jahr reicher. Es ist angelehnt an das bestehende Spielzeugmuseum Havelland und befasst sich mit Kinderbüchern aus 300 Jahren. Zur Eröffnung im Juni soll durch eine Sonderausstellung die Lebensrealität von Kindern in der Nachkriegszeit der Darstellung der Kinderwelt in Büchern gegenübergestellt werden.

"Wir haben bereits ganz unterschiedliche Zuschriften bekommen. Es hat mich beeindruckt, wie die Berliner und Brandenburger sich an ihre Kindheit erinnern", berichtet Birgit Jochens auf BRAWO-Anfrage. Die Kuratorin des Kinderbuchmuseums bereitet die Sonderausstellung "Wie im Bilderbuch? Die Nachkriegszeit im Bilderbuch und in der Erinnerung" derzeit vor. "Die Erinnerungen berichten von Flucht und Hunger, aber auch von Verrücktheiten. Einer Mutter, die ihre Kinder ängstlich durch den Spalt der Tür zuschauen ließ, wie mehrere russische Soldaten vergeblich versuchten, auf ein Fahrrad zu steigen", so Jochens. In Stechow seien die Kinder wohl von den russischen Soldaten relativ unbeeindruckt gewesen. Dabei hätten diese deutsche Soldaten bewacht, die gefangen genommen wurden. Die Dorfkinder versuchten, so schildert es Jochens aus einer Kindheitserinnerung, den deutschen Soldaten zu helfen. "Ein Soldat hat einem Mädchen die Adresse seiner Mutter genannt, es sollte sich diese merken und seiner Mutter schreiben, dass er lebe - fünf Jahre später schrieb der Mann dem Mädchen einen Dankesbrief."

Bis Anfang April hofft Jochens weitere Zuschriften von Berlinern und Brandenburgern zu erhalten, die ihre Kindheitstage in den Jahren von 1945 bis 1960 in der Region erlebten. Die Erlebnisse können für das Museum als Beitrag zur Ausstellung aufgeschrieben werden oder in einem Gespräch persönlich erzählt werden. Kontakt mit dem Museum kann auf verschiedenen Wegen aufgenommen werden: Kinderbuchmuseum im Havelland, Schulweg 2, 14628 Kleßen-Görne, Telefon: 033235.1536, E-Mail: kontakt@kinderbuchmuseum-havelland.de. Das Museum fragt dazu: Gab es eine Kindheit wie im Bilderbuch? In welchem Maße waren die Folgen des Krieges zu spüren? Was wurde gespielt? Was gegessen? War überhaupt immer genug zu essen da? Was waren die liebsten Kinderbücher? Wo hat man die Ferien verbracht? Gehörten Unternehmungen mit einer Jugendorganisation dazu? Diese Ausstellung ist ein Projekt im Rahmen des Themenjahrs "Krieg und Frieden. 1945 und die Folgen in Brandenburg – Kulturland Brandenburg 2020".

"Die Nachkriegszeit wurde nach 1945 wohl nicht in Kinderbüchern thematisiert. Vielmehr wurde den Kindern eine heile Welt vorgestellt und Bücher wie Peterchens Mondfahrt von Gerdt von Bassewitz neu aufgelegt", weiß Birgit Jochens. In dieser Zeit neu verfasste und gedruckte Kinderbücher hatten wohl eine geschützte Welt und Kinderleben auf dem Land thematisiert. "Es brauchte erst Jahre, bis die Kriegsfolgen auch in der Kinder- und Jugendliteratur Einzug hielten", so die Kuratorin. Erste Kinderbücher wie "Husch - das gute Gespenst" von Paul Gustav Chrzescinski, erschienen im Paul Felguth Verlag, und weitere werden neben Kinderbüchern, die die 300-jährige Geschichte und Entwicklung dieses Mediums verdeutlichen, gezeigt.