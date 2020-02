BRAWO

Brandenburg Miriam ist die nächste schöne Brandenburgerin, die BRAWO zur Wahl stellt. Sie hat bis vor sieben Jahren in Brandenburg an der Havel gewohnt, "aber da meine Familie noch hier lebt, bin ich sehr oft da und fühle mich wie zu Hause." Miriam ist 32 Jahre jung und verheiratet. Kinder hat sie nicht, "nur zwei Hunde, das ist ja fast dasselbe", schreibt sie mit einem Smilie versehen. Die Idee mit der Wahl zur schönen Brandenburgerin findet sie gut und macht gerne mit.

Wir freuen uns über weitere Kandidatinnen. Sind auch Sie eine schöne Brandenburgerin und wenigstens 18 Jahre alt, dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse redaktion-brb@brawo.de. Wichtig: Ihre Telefonnummer muss für mögliche Rückfragen dabei sein. Foto: privat