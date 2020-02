Frank Mierow

Strausberg Am Wochenende fanden in Strausberg die Nordostdeutschen Meisterschaften (Nodem) der Altersklassen U 15, U 18 und U 21 statt. Für den PSV Frankfurt gab es dabei zwei Titel und vier weitere Medaillen. In den beiden älteren Altersklassen ging es nicht nur um die Titel und Medaillen, sondern vielmehr um die Qualifikation zu den Deutschen Meisterschaften in zwei bzw. drei Wochen in Leipzig und Frankfurt.

In der U 21 meldete sich nach längerer Verletzungspause Pia-Sophie Suter (52 kg) eindrucksvoll auf der Judobühne zurück und erkämpfte souverän den Titel vor Leah Bahle aus Neubrandenburg. Eine prima Leistung der Frankfurterin, die auch aktiv als Übungsleiterin beim PSV tätig ist. Dan Giacomo Matuschowitz (66 kg), der an der Sportschule Hannover trainiert, belegte den 2. Platz und qualifizierte sich ebenfalls für die DM. Fünfte wurde die Frankfurter Sportschülerin Lara Ackermann (63 kg).

In der U 18 qualifizierte sich Leni-Eilen Suter (48 kg) mit Rang 3 für Leipzig. Der Berliner Sportschüler Joren Westphal (66 kg) schaffte ebenfalls die Qualifikationshürde und erkämpfte den Vizemeistertitel. Fünfter wurde Tommy Wendland (46 kg), Platz 7 ging an Shanice Radtke (48 kg).

Niclas Hoffmann wird Meister

In der U 15 ist die Nodem der Länder Brandenburg, Berlin und Mecklenburg-Vorpommern der Wettkampfhöhepunkt dieser Altersklasse. Endlich konnte der Frankfurter Sportschüler Niclas Hoffmann (43 kg) sein Können abrufen und erkämpfte seinen bisher größten Erfolg mit dem Titel in seiner noch jungen Judolaufbahn. Ebenfalls eine Medaille erkämpfte Freizeitsportler Lucas Deutschländer (+ 66 kg), der sich Bronze sicherte.

Mit dem 5. Platz des Berliner Sportschülers Lenny Seifert (36 kg) und den Freizeitsportlern Lindsay Koar (36 kg), Linus Padel (40 kg), dem 7. Platz von Joel Korthals (36 kg) und dem 9. Platz von Finley Bischoff (40 kg) wurde das sehr gute Ergebnis abgerundet und spiegelt die gute ehrenamtliche Arbeit von Trainern, Sponsoren und Helfern sowie die Arbeit der verschiedenen Sportschulen wider.