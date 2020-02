MOZ

Fürstenwalde Ausgelassene Stimmung, faire Wettbewerbe und spannende Rennen kennzeichneten den 13. Drachenboot-Indoorcup in Fürstenwalde, der vom Team Race Tire Pits mit Unterstützung der BSG Pneumant im Schwapp ausgerichtet wurde. Am Start waren insgesamt 15 Teams, die im Rennmodus "Mixed" – maximal zehn Paddler im Boot, darunter mindesten vier Damen – die Sieger und Platzierten in zwei Klassen ermittelten.

Packendes Finale

Die Zoo-Center Dragons gewannen das Finale der Premium-Klasse in einem hochklassigen Fürstenwalder Duell mit dem Team Pneumant Dragon. Diese drückten gleich zu Beginn den Kontrahenten gegen den Beckenrand. Aber 15 Zentimeter vorm Wimpel kämpften die Zoo-Center Dragons erbittert gegen die drohende Niederlage und schoben das Kanu wieder Stück für Stück weiter auf die andere Seite – waren am Ende der glückliche Sieger. Platz 1 in der Sportklasse holte das Team Amber Szczecin vor E.DIS Starkstromer (Fürstenwalde) und Biergarde (Königs Wusterhausen).

"Es herrschte eine freundliche und ausgelassene Stimmung bei den insgesamt 48 spannenden und hochkarätigen Rennen. Alle Mannschaften kämpften hart aber fair", sagt Bernd Dreßler, Teamkapitän vom Veranstalter Race Tire Pits. Er bedankte sich bei allen Teilnehmern und Partnern des Indoorcups.

Mit 2:24,99 Minuten das längste Rennen lieferten sich die Teams Amber Szczecin und Die Geächteten (Beeskow). Sie erpaddelten sich damit den Bauzentrum-Dalhoff-Pokal. "Dabei bebte das Schwapp vor Anfeuerungsrufen, Klatschen und Begeisterungsbekundungen", berichtet Dreßler.

Weitere Ergebnisse, Goodvear Premium Cup: ... 3. Wukey`s (Biesenthal), 4. Team Bonava, 5. AOK (beide Fürstenwalde), 6. Pulsedriver (Beeskow), 7. Wukey Dragons (Biesenthal), 8. Himbääären (Königs Wusterhausen), RFL Automotive Sport Cup: ... 4. Paddler ohne Namen (Lübben), 5. Die Geächteten (Beeskow), 6. Köriser Germanen, 7. OhNassis (beide Groß Köris)