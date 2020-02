Carola Voigt

Angermünde (MOZ) Ersatzgeschwächt mit nur acht Spielerinnen haben sich die Angermünderinnen bei der SG OSF Berlin Berlin gut verkauft. "Kämpferisch und spielerisch haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, den Start jedoch insbesondere im Angriff etwas verpennt", erinnerte sich Coach Denny Reinicke.

Die Anfangsphase gestaltete sich reich an Siebenmetern. Schon das 1:0 der OSG resultierte aus einem verwandelten Strafwurf. Nach dem 2:0 hätte Elisa Dahlke vom Punkt aus den Anschlusstreffer landen können (4.), doch sie vergab, so wie auch eine Minute später Franziska Wein, den Strafwurf. Nach dem 3:0 war es Dahlke, die das erste HCA-Tor per Siebenmeter erzielte (6.). Das beflügelte und so trafen Karolin Köder und Dahlke zum 3:3(8.).

Nach dem 4:4 drehte sich das Spiel zugunsten der Angermünderinnen. Nach 18 Minuten lagen sie plötzlich mit drei Toren vorn (9:6). Aber bis zur Halbzeitpause schmolz diese Führung. In der Schlussminute der ersten Hälfte kamen die Gastgeberinnen zum 12:12-Ausgleich per Siebenmeter.

Auch der zweite Durchgang wurde mit einem erfolgreichen Siebenmeter der Gäste eröffnet (13:12). Nachdem die HCA-Damen kurzzeitig den Faden verloren und mit drei Toren in Rückstand gerieten (12:15/34.), kämpften sie sich schließlich wieder zurück in die Begegnung und kamen nach 41 Minuten zum 17:17-Ausgleich. In den nächsten Minuten folgte ein offener Schlagabtausch. Mal führten die Gastgeber, dann wieder der HCA, sodass es nach 50 Minuten immer noch ausgeglichen stand (21:21). Franziska Wein verwandelte zwei Siebenmeter zum 22:23 und 23:24 sicher und hielt den HCA mit einem Tor Rückstand im Rennen, so wie auch Petra-Sina Hahne, die in der 58. Minute den 25:26-Anschlusstreffer markierte. Im Schlussspurt gelangen den Berlinerinnen drei Tore in Folge, sodass ein 29:25-Sieg zu Buche stand.

Siebenmeter nicht verwandelt

"Unser heutiger Genickbruch waren eindeutig die nicht verwandelten Siebenmeter – sechs Stück an der Zahl (von 13) und damit letztlich einer der Hauptgründe für diese unnötige Niederlage", resümierte HCA-Zweit-Trainer Dirk Cavalier. "In der Abwehr haben wir aber stark gekämpft und gut verschoben. Über die gesamte Spielzeit war auch ein gutes Zusammenspiel zwischen Aufbau- und Kreisspielern zu sehen", fügte er hinzu. Denny Reinicke lobte besonders Michelle Lindner als sehr zuverlässige Werferin von der Linksaußen-Position.

"Schade, dass wir jeweils zum Ende der beiden Halbzeiten einfache Fehler gemacht haben, die dann konsequent bestraft wurden", so Reinicke.

Angermünde: Uta Jähnke – Carolin Raatz (3), Michelle Lindner (7), Franziska Wein (4), Karolin Köder (2), Julia Baumann, Petra-Sina Hahne (4), Elisa Dahlke (5)