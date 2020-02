BRAWO

Rathenow Eine Woche vor Beginn der Rückrunde unterzogen sich die Oberligafußballer des BSC Süd 05 einem echten Härtetest beim Regionalligisten FSV Optik Rathenow.

Gegen die Optikstädter, die sich bereits in der laufenden Saison befinden, konnte Trainer Mario Block, bis auf Lukas Kohlmann, seine Wunschformation auflaufen lassen und diese überzeugte in allen Mannschaftsteilen. Sicher in der Abwehr stehend, sahen die Zuschauer zwei gleichwertige Mannschaften. Den Nullfünfern wäre nach 13 Minuten fast die Führung gelungen, jedoch konnte ein Kopfball von Bazyli Kokot noch vor der Torlinie entschärft werden. Hafez El-Ali über links und Luca Köhn über rechts, sorgten immer wieder dafür, dass der in der Spitze spielende Dimos Daramaras mehrmals gut in Szene gesetzt wurde, aber beim Abschluss glücklos blieb.

Die Rathenower verfehlten in der 23. Minute mit einem Schuss aus 20 Meter das Tor knapp. Zehn Minuten später entschärfte Süd-Schlussmann Daniel Wessel (34.) eine große Möglichkeit der Gastgeber aus der Nahdistanz zur Ecke.

Nach dem Wiederanpfiff kamen zunächst die Gastgeber besser ins Spiel und gingen nach einem Eckball in der 51. Minute in Führung. Wie schon vergangene Woche in Werder, konnte kein Brandenburger den Kopfball von Glodi Zingu verhindern. Der in der zweiten Hälfte im Tor stehende Toni Neubauer war chancenlos.

Aber die Mannschaft von Trainer Mario Block ließ sich dadurch nicht von ihrer Linie abbringen, fand wieder zurück ins Spiel. Nach einem Zuspiel von Otis Breustedt, der immer wieder die Bälle im Mittelfeld gut absicherte, verfehlte Adam Grisgraber nur knapp (54.). Den verdienten 1:1 Ausgleich erzielte dann Hafez El-Ali, der eine von Adam Grisgraber von der rechten Seite vor das Tor gebrachte Eingabe, überlegt einschoss.

Danach scheiterte nochmals Grisgraber mit einem Schuss in der 78. Minute. Eine Unaufmerksamkeit in der Brandenburger Hintermannschaft kostete dann den Nullfünfern das Unentschieden. Der allein auf das Tor zulaufende Leon Hellwig ließ Toni Neubauer keine Chance und erzielte den 2:1-Siegtreffer für die Gastgeber (89.).

Ein gelungener Test, der aber am kommenden Sonnabend (22. Februar) zum Auftakt der Rückrunde, gegen die TSG Neustrelitz bestätigt werden muss. Um 13 Uhr wírd die Partie im Seelenbinderstadion angepfiffen. Zuvor testen die Brandenburger nochmals am Donnerstag beim Teltower FV.

BSC Süd 05: Daniel Wessel (46.Toni Neubauer) - Bazyli Kokot, Gracjan Horoszkiewicz, Julian Hartmann, Luca Köhn, Hafez El-Ali, Adam Lukac, Kilanda Landos, Saheed Mustapha, Otis Breustedt, Dimos Daramaras, Jonas Günther, Hubert Oblizajek.