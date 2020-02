Stefan Klug

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wir Menschen sind visuelle Naturen. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte könnte es nicht besser ausdrücken. Dieser Umstand kommt bei historischen Sachverhalten erst recht zum tragen.

Viele Zahlen, fremde Namen, unbekannte Orte - wenn es in die Geschichte geht, sind viele allein schon ob der immensen Informationen überfordert. Im Laufe der Entwicklung haben sich zudem Bezeichnungen und Sprache verändert, so dass selbst auf bekanntem Terrain vieles neuartig wirkt. Da sucht man nach Halt bei Dingen, mit denen man vertraut ist. Karten von Ländern oder Kontinenten, aber auch nur von bestimmten Zielen sind ein nahezu perfekter Ansatz. So sehr sich Europa in den vergangenen Jahrhunderten politisch auch verändert hat, die geographischen Grenzen und Orientierungspunkte sind gleich geblieben. Egal, ob heute oder vor 500 Jahren - Paris ist immer noch am gleichen Fleck und Portugal grenzt im Westen an Spanien.

Diesen Umstand macht sich "Die Geschichte der Welt in Karten" zu nutze. Von den ersten Menschen bis in die Gegenwart werden die Meilensteine der Entwicklung in sieben Kapiteln abgearbeitet. Der Informationen sind zwar viele, aber sie werden vor allem anhand von Karten anschaulich gemacht. Wo stammen wir her? Afrika schließlich ist groß. Ah, vor allem im Westen und Süden war die Wiege der Menschheit. Von den Punischen Kriegen haben viele gehört. Doch wo tobten sich die Römer denn nun wirklich aus? Mit den alten Städtenamen kann doch niemand mehr was anfangen. Wie gewaltig die Pest im Mittelalter grassierte macht erst der Überblick auf Europa und Nordafrika klar. Und welches Reich die Mongolen erschufen lässt sich selbst beim Draufblick kaum erfassen. Noch beeindruckender wird’s, wenn man sich den großen Entdeckungen zuwendet. Und dass der Siebenjährige Krieg defacto der erste Weltkrieg war, begreift der Betrachter vor allem dadurch, dass sich die Gebiete der Kämpfe nicht nur auf beiden Seiten des Atlantiks, sondern bis nach Indien ausdehnten. Die Auflistung ließe sich fortsetzen, denn die Entwicklung der Welt wurde danach vor allem durch Waffengänge geprägt.

Das Autoren-Team des knapp 360 Seiten starken Werkes hat es geschickt verstanden, oft mehrere Sachverhalte oder Entwicklungen auf Grundlage von nur einer Karte darzustellen. So ist es möglich, geschichtliche Abläufe zum Teil über Jahrzehnte hinweg visuell zu erfassen. Entsprechend farblich abgesetzte Legenden machen die Übersicht noch einfacher. Doch es sind nicht die Karten allein. Infoboxen und auch längere Texte führen in die Themen ein, arbeiten Details heraus. Passend dazu findet sich auch immer wieder ein Zeitstrahl, der eine chronologische Einordnung ermöglicht. Nicht unerwähnt sollen die knapp 500 Fotos und Abbildungen bleiben, die den Betrachter dann auch optisch in eine vergangene Zeit eintauchen lassen.

Auch wenn die geschichtliche Darstellung nicht umfassend ist, so hat man doch wichtige Themen der historischen Entwicklung seit Menschenbeginn aufgegriffen. Einzig Südamerika kommt vielleicht etwas kurz weg. Ansonsten aber ist das Bemühen um gleichmäßige Betrachtungsweise rund um den Globus sicht- und spürbar. Nicht zuletzt der aufwendige Prägedruck des Einbandes unterstreicht neben der inhaltlichen Seite auch den hohen Anspruch an Qualität in der Gesamtausführung. So darf das Buch neben der reinen Wissensvermittlung wohl auch als Must-Have für Freunde von Karten und Geschichte verstanden werden.

Die Geschichte der Welt in Karten; Dorling Kindersley

www.dorlingkindersley.de