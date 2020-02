Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (MOZ) Zuhause ist es doch am schönsten – dieses Sprichwort musste für Maximilian Semsch erst zur persönlichen Erfahrungen werden. Thailand, Indien, Australien – über drei Jahre war der 36-Jährige in der ganzen Welt unterwegs, fuhr 50.000 Kilometer durch 30 Länder, lernte fremde Sprachen, Kulturen und Bräuche kennen, ehe ihm die Erkenntnis kam, dass er von seinem eigenen Land vergleichsweise wenig kennt. Unterwegs ist Semsch dabei stets mit einem treuen Gefährt: seinem Fahrrad.

"Ich habe meine Reise damals direkt nach dem Abi gestartet und war zuerst fünf Monate mit einem Ein-Gang-Rad von Neu Delhi bis ins Himalaya-Gebirge unterwegs. Erst in China habe ich mir eins mit Gangschaltung zugelegt, was das Fahren immens erleichtert hat", erinnert sich der gebürtige Münchner, der sich während seiner Reise mit jeweils fünf Euro am Tag finanziert hat. Luxuriöse Unterkünfte – Fehlanzeige. "Ich habe zum Beispiel ein paar Wochen in einer Strandbar gearbeitet, um mir meinen Lebensunterhalt für die kommenden Monate zu verdienen. Das hat gut funktioniert. Geschlafen habe ich ab und an in günstigen Hostel, oftmals aber im Zelt, das in einer von vier Taschen gemeinsam mit allen nötigen Sachen Platz finden musste ", erzählt Semsch, der sich dabei an die Dreier-Regel gehalten hat. Heißt: drei Unterhosen, drei T-Shirts, drei Hosen in lang, kurz in funktional, eben ganz nach Wetterlage. Ein minimalistisches Leben, das Semsch bei seinen zukünftigen Reisen zu Gute kommt.

2016 beschließt er, seine Heimat, Deutschland, kennenzulernen – dieses Mal per E-Bike. "Mir wurde einfach klar, dass ich zwar einiges von der Welt gesehen habe, in Deutschland aber vieles noch unbekannt ist. Die Entscheidung, mit dem E-Bike zu fahren habe ich schon bei meiner Reise durch Australien getroffen. Damals waren die Bikes noch völlig neu auf dem Markt und meine Reise durch Australien eine der längsten Teststrecken überhaupt", erklärt Semsch, der unter dem Motto "Zeig mir Deine Heimat!" für seine Deutschlandreise daraufhin Menschen im gesamten Bundesgebiet aufruft, ihn ein Stück durch alle 16 Bundesländer zu begleiten, um ihm ihre Heimat persönlich zu präsentieren – egal, ob beim Strandspaziergang auf Norderney, beim Zelten am Darß oder einer Hausbootfloßfahrt auf der Havel. Das Fazit nach vier Monaten: gut 200 Begegnungen auf 7500 geradelten Kilometern und die Entscheidung für eine neue Heimat: Brandenburg an der Havel.

"Meine Frau und ich haben damals nach einem neuen Wohnort gesucht und die Reise gab viel Inspiration. Wir hatten verschiedene Kriterien, etwa, dass die Stadt nicht zu groß und zu klein sein und eine günstige Lage haben sollte. Das alles haben wir hier gefunden", so Semsch, der sich, wie er sagt, auf den ersten Blick in die Stadt und Umgebung verliebt hat. "Ich war sofort begeistert von der Geschichte, dem vielen Wasser überall und natürlich ist auch die Nähe zu Potsdam und Berlin toll. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir aber Jan Prowaznik aus Brück, der Wanderungen mit seinen Eseln durch den Fläming anbietet und mich ein Stück auf meiner Reise gemeinsam mit dem Esel begleitet hat. Eine unglaubliche tolle Erfahrung", so Semsch, der angibt, dass ihm seine Reise durch Deutschland in erste Linie verdeutlicht hat, "wie schön und unglaublich vielfältig unser Land trotz seiner vergleichsweise kleinen Größe ist". Als Konsequenz rät Semsch deshalb jedem, sich am Wochenende einfach einmal selbst aufs Rad zu setzen und die nähere Umgebung, etwa einen Radius von 50 Kilometern, zu erkunden. "Hier lässt sich meist schon genauso viel Neues wie auf einer Fernreise erkunden", ist sich Semsch sicher.