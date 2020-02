Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Insgesamt fünf Einbruchversuche gab es in der Kreisstadt in der Nacht von Montag auf Dienstag. In der Schiffbauerstraße gelang Unbekannten gegen zwei Uhr nachts der Einstieg in ein Wohnhaus über eine Außentür, so Sprecher Till-Justus Hille von der Polizeidirektion Ost. Als sie sich ins Obergeschoss wagen wollten, wurden Bewohner aufmerksam, verschreckten die noch immer flüchtigen Täter. Die Polizei verfolgte sie mit Streifenwagen und Hubschrauber. Drei Einbrüche in der Straße scheiterten. Im keinen Kilometer entfernten Schneeberger Weg wurde am Morgen ebenfalls ein Einbruch gemeldet. Dabei wurden auch Gegenstände aus dem Haus gestohlen. Am Dienstag sind noch Kriminaltechniker mit zwei Autos zur Spurensicherung vor Ort, die Hinweise auf die Identität des oder der Täter geben sollen, so die Polizei.