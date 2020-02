Bärbel Kraemer

Bad Belzig Reges Treiben herrschte am vergangenen Wochenende am Bad Belziger Anglerteich. Doch waren die Petrijünger nicht mit den Angelruten in der Hand am Gewässer stadtauswärts anzutreffen, sondern mit Werkzeugkoffern.

"Wir beginnen mit der Erneuerung der Stege", erklärt Harald Lübbe. Der Bad Belziger steht an der Spitze des Anglerverbandes "Fläming" Belzig e.V., der den Anglerteich von der Stadt gepachtet hat und für Ordnung und Sauberkeit rund um das Gewässer sorgt. Zur Pachtsache gehören unter anderem auch die hölzernen Steganlagen und Plattformen.

Derweil lassen Dieter Kötzing und Wolfgang König ganz vorsichtig lange schwere Balken den steilen Uferhang in SteinTherme Nähe hinab. "Zum Glück haben wir einige Zimmerleute in unserem Verein", so Lübbe. Deren Fachkenntnis erlaubt es, dass die Angelfreunde die Erneuerung der Stege in Eigenregie leisten können. "Nicht ganz", so der Vereinsvorsitzende, dem es im nächsten Augenblick erst einmal ein Bedürfnis ist, den Unterstützern und Förderern zu danken. Da ist zum einen die Mittelbrandenburgische Sparkasse, die im vergangenen Jahr einen Fördermittelantrag des Vereins zum Kauf von neuem Holz für einen ersten Stand bewilligte; und die Stadt Bad Belzig, die den Verein bei der Umsetzung der Maßnahme auch nach Kräften unterstützt. Nicht zu vergessen Bad Belzigs Landschaftsarchitekt Gunnar Lange, der 2002 die Umgestaltung des Areals projektierte und nun begonnenen Instandhaltungsmaßnahmen uneigennützig begleiten wird.

Ist der erste Steg saniert, sollen Jahr für Jahr alle weiteren folgen. Insgesamt müssen fünf Stege und sieben Uferstandplätze erneuert werden, die in den Jahren 2003/04 gebaut wurden. Damals, im Zuge der Herstellung des Kurparks, wurde auch das Umfeld des Angelteiches neu gestaltet. Seitdem ist der Teich für Spaziergänger ein Verbindungsglied zum Thermenbereich und gleichzeitig ein Anlaufpunkt für Jung und Alt geworden. Die vor fast 20 Jahren angelegten Stege werden nicht nur von Anglern genutzt, sondern sind als sonnige Ruheplätze auch bei Spaziergängern beliebt.

"Beim Bau der Stege wurde damals Eichenholz verwendet", so Dirk Tertel. Der Angelfreund ist einer der Zimmerleute, der die Arbeiten fachgereicht anleitet. Obgleich das Eichenholz als qualitativ hochwertig gilt, muss es nach 20jähriger Liegedauer auf den Stegen bereits ausgetauscht werden. "Eiche verwittert bei horizontaler Bewitterung schneller", erklärt Tertel. Die Hinterlassenschaften der Enten, die auf den Stegen natürlich auch gern mal ein Sonnenbad nehmen, sorgten zusätzlich dafür, dass die Haltbarkeit des Holzes dezimiert wurde.

Deshalb wird im Rahmen der Erneuerung der Stege nunmehr Robinienholz verwendet. Der alte Stand ist zu diesem Zeitpunkt bereits demontiert. Mit geschickten Handgriffen liegen wenig später auch schon die schweren Balken auf den Pfosten. Dann geht es daran, Bohle für Bohle auf den Balken zu verlegen. Als das Wochenende zu Ende geht, haben die Vereinsmitglieder den ersten Steg wieder hergestellt, ist der Auftakt für ein sich über mehrere Jahre ziehendes Bauvorhaben des Vereins gelungen.

Neben der individuellen Angelei der Vereinsmitglieder werden die Stege am Anglerteich auch für Veranstaltungen mit anderen Vereinen genutzt, wie dem Hegefischen anlässlich der Burgfestwoche. "Sie sind aber auch ein wichtiger Platz für die Kinder- und Jugendarbeit in unserem Verein", so Lübbe weiter. Aktuell zählt der Verein 48 Mitglieder, plus 21 Kinder und Jugendliche aus Bad Belzig und den umliegenden Orten.