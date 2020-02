Sandra Euent

Brieselang (BRAWO) Das Brieselanger Sommerfest lockt Jahr für Jahr mehr als 2.000 Menschen an. In diesem Jahr wird es am 19. und 20. Juni auf dem Hafengelände am Havelkanal stattfinden. Dafür hat laut Gemeindeverwaltung der Vorstand der Sportgemeinschaft Wasserfreunde Brieselang kürzlich "grünes Licht" gegeben. Auch das Rahmenprogramm stehe bereits fest.

Eine Neuerung wird es am Fest-Freitag geben. Statt klassischer Musik wird diesmal Schlager auf der Bühne präsentiert. So soll der Dresdner Steffen Heidrich als Roland-Kaiser-Double für Stimmung sorgen. Am Samstag wird dann erneut die bayerische Partyband Apollos auf der Bühne stehen. Diese hatten bereits im Vorjahr den Brieselangern ordentlich eingeheizt. Sie werden auch diesmal wieder zahlreiche Hits für Tanzwütige im Gepäck haben. An beiden Tagen sorgt DJ Andy dafür, dass die Musik nie ausgeht.

Ebenfalls soll wieder die Möglichkeit bestehen, dass sich Vereine und Co. auf dem Fest präsentieren. Dafür kann man sich bereits jetzt anmelden. Alle Vereine, Organisationen, Chöre, Schulen und Kindertagesstätten aus dem Gemeindegebiet können sich am Samstag, 20. Juni, ab 14 Uhr präsentieren und auch auf der großen Bühne ihr Können bis etwa 17 Uhr unter Beweis stellen, sofern gewünscht. Anmeldung dazu via E-Mail an sitzungsdienst@gemeindebrieselang.de.