Biesenthal (MOZ) Sie kamen in die Tankstelle und erbeuteten mit dem Wechselgeld-Trick 100 Euro. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos.

Nachdem die Polizei in einem Betrugsfall seit rund viereinhalb Monaten ermittelt, hofft sie nun mithilfe von Fotos auf die Spur der Täterinnen zu kommen. Am 30. September waren gegen 15 Uhr kurz nacheinander zwei Frauen in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Eberswalder Chaussee in Biesenthal gekommen. Eine von ihnen bezahlte einen Minimaleinkauf mit einem 200-Euro-Schein, wollte aber nach Erhalt des Wechselgeldes umgehend doch auf den "Einkauf" verzichten. Unbemerkt vom Verkaufspersonal gelang es ihr, bei der Rückgabe des Wechselgeldes einen 100-Euro-Schein zurückzuhalten. Ihre Komplizin schirmte sie dabei vor möglichen Blicken eines dazukommenden Kunden ab.

Die Ermittler, die jetzt zwei Fotos von Aufnahmen in der Tankstelle veröffentlichen, hoffen auf Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat die beiden Frauen schon einmal gesehen und kann sachdienliche Hinweise zu ihnen liefern? Wo sind die beiden Frauen außerdem aufgefallen, ohne dass die Polizei anschließend informiert wurde? Waren sie mit einemFahrzeug unterwegs gewesen?

Wer Hinweise geben kann, kann sich in der Polizeiinspektion Barnim unter der Rufnummer 03338 3610 melden. Hinweise werden auch über die Internetwache www.polizei.brandenburg.de oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen genommen.