Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Unbekannte hebelten die Seitentür am Gebäude eines Reiseunternehmens in der Rathenower Parkstraße auf. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch am Dienstagmorgen gegen 4.20 Uhr. Aufenthalts- und Umkleideräume wurden durchsucht, aber nach ersten Erkenntnissen wohl nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden wurde nicht beziffert.