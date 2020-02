MOZ

Strausberg (MOZ) Mehrere Anwohner in Strausberg, Altlandsberg und Neuenhagen bei Berlin haben sich zuletzt bei der Polizei gemeldet: Sie berichteten von Personen, die an Wohnungstüren klingeln und mit Hilfe eines Zettels um Geld oder Arbeit bitten.

Sie gaben an, dass die Sprachkenntnisse der Personen nicht ausreichen würden, um ihre Wünsche zu äußern. Nach Angaben der Polizei reisen die Personen in größerer Gruppe im Auto an, schwärmen zu zweit oder dritt in mehrere Straßen aus und reisen gemeinsam wieder ab.

Bei Kontrollen hat die Polizei mehrere Rumänen angetroffen, die gegenüber den Beamten angaben, Arbeit zu suchen. Bisher konnten ihnen keine strafbaren Handlungen nachgewiesen werden.

Die Polizei in Strausberg bittet darum, weitere Fälle unter Tel. 03341 3300 mitzuteilen.