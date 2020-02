MOZ

Neuzelle (MOZ) Ein 49-jähriger Mann wurde am Montagabend von einem Zeugen mit einer blutenden Wunde in der Bahnhofstraße gefunden. Die gerufenen Einsatzkräfte von Polizei und Rettungsdienst stellten daraufhin einen Alkoholwert von 3 Promille bei dem Mann fest und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Ein Zeuge war vor einem Imbiss in der Bahnhofstraße auf einen am Boden liegenden Radfahrer gestoßen, der eine blutende Wunde hatte. Da der Verunfallte nach Alkohol roch, verständigte er gegen 22.10 Uhr Polizei und Rettungsdienst. Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 49-jährigen Mann. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3 Promille. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus, wo seine Verletzung behandelt wurde und er ausnüchterte. Die Polizisten erstatteten Strafanzeige.