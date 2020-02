Das ehemalige Wohnhaus der Familie Ditzen in Neuenhagen © Foto: Jana Reimann-Grohs

Zeitgemäß: In der Stube des Falladarings 10 soll ein altes Grammophon stehen, auf dem alte Schellackplatten gespielt werden können. © Foto: Jana Reimann-Grohs

Zuwachs fürs Buchregal: Thomas Mees (r.) übergibt die von ihm restaurierte Erstausgabe des Romans "Der ungeliebte Mann" an Bibliotheksleiterin Stefanie Reich. © Foto: Jana Reimann-Grohs/MOZ

Jana Reimann-Grohs

Neuenhagen (MOZ) Wenn Bücher sehr zerfleddert aus der Ausleihe zurückkommen, richtet er sie wieder her: Thomas Mees kümmert sich gern um "invalide Bücher", sagt er. Er arbeitet Neue in den Bestand der Gemeindebibliothek Neuenhagen ein und repariert Alte. Oft ärgere er sich, wenn sie kaputt zurückkommen, sagt der 67-Jährige. Aber es müsse gemacht werden. So manche Ausgabe hatte er bereits ein fünftes Mal auf dem Tisch, wenn die Chefin verlangte: "Quälen Sie es noch einmal, bitte!" – und er versucht, die geliebten Bücher wieder instand zu setzen, bis sie endgültig aussortiert werden.

Thomas Mees ist ein großer Fallada-Fan. Seine Mutter war Deutschlehrerin. Mit sechs Jahren begann er, Falladas Geschichten zu lesen – darunter "Fridolin, der freche Dachs" und "Hoppelpoppel, wo bist du?". Als Kind zog sich Mees tagelang mit Büchern zurück – heute passiere so etwas seltener, bedauert er. Dennoch gebe es einige Kinder, die in der Bibliothek stundenlang in Büchern schmökern.

Der Schriftsteller Hans Fallada lebte mit seiner Familie zwei Jahre in Neuenhagen. 1930 zog Rudolf Ditzen, wie er mit bürgerlichem Namen hieß, mit seiner Ehefrau Anna und Sohn Ulrich in ein kleines Reihenhäuschen. Im Herbst 1932 verließ die Familie den Ort wieder.

Falladabestand wird ergänzt

Im Schlafzimmer der Eheleute Ditzen steht Thomas Mees am Fenster, mit dem Blick nach draußen. Hier saß Fallada am Schreibtisch und schrieb den Roman "Kleiner Mann – was nun?", erzählt Mees. Im Februar 1932 verließen die letzten Manuskriptseiten dieses Haus. Der Roman erschien mit Kürzungen im Rowohlt-Verlag und wurde ein Welterfolg.

Die Anna-Ditzen-Bibliothek hält das Wirken von Fallada mit Lesungen für Erwachsene und Kinder lebendig, organisiert ortshistorische Spaziergänge und bereichert ihren Medienbestand mit fehlenden Werken Falladas. Thomas Mees ergänzt den Fallada-Bestand aktuell mit einem unbekannteren Roman, vor 80 Jahren im Rowohlt-Verlag erschienen: "Der ungeliebte Mann".

"Die Leser können hier einen ganz anderen Hans Fallada kennenlernen", sagt Mees. "Man kann den Schriftsteller auf seinem Weg von Carwitz, einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern, über die Seenlandschaft nach Feldberg begleiten." Der Chronist Fallada hat dort sehr genau die gesellschaftlichen Verhältnisse und den Lebensalltag der Menschen abgebildet. Auch "Geschichten aus der Murkelei" (1938) erinnern an Falladas ehemaligen Wohnort Carwitz.

Im Roman "Der ungeliebte Mann" dreht sich alles um den kriegserblindeten Gutsbesitzer Peter Siebenhaar aus Bergen. Sein umschriebenes Schicksal – auf der Suche nach Liebe zu einem zwanzig Jahre jüngeren Mädchen – wollten andere Kriegsblinde nicht wahrhaben und klagten vergeblich gegen die Veröffentlichung im Jahre 1940.

Mees hatte die Taschenausgabe erst vor Kurzem wieder entdeckt und beschloss, eine von ihm restaurierte, gebundene Erstausgabe in die Bibliothek aufzunehmen. Das Buch ließ er sich aus Österreich von einem privaten Anbieter zuschicken, es war vergilbt und musste gereinigt werden. Der Buchrücken wurde mit Buchbinderleim geklebt und verfestigt. Bibliotheksleiterin Stefanie Reich kann es den Lesern nun zur Ausleihe ins Regal stellen. "Manchmal bekommen wir auch interessante Bücher aus Nachlässen", sagt Mees. "Dadurch lässt sich der Bestand ohne finanzielle Aufwendungen aufbessern." Die wertvolle Erstausgabe des "Ungeliebten Mannes" von 1940 aus dem Rowohlt-Verlag gibt er lieber in die Ausleihe, betont Mees. Seine eigenen Nachkommen wären keine Bücherwürmer wie er. So kämen auch viele andere in den Genuss, Falladas Geschichten näher kennen zu lernen.

Das einstige Wohnhaus des Dichters im Falladaring 10 wurde bis 2019 als Wohnung genutzt. Jetzt hat die Gemeinde das Haus durch einen Vertrag mit der Stadt- und Land-Wohnbauten-Gesellschaft angemietet. Falladas Wohnhaus wird zum Gedächtnisort für den Autor. Eine geplante Dauerausstellung, Führungen und Veranstaltungen sollen Falladas Zeit in Neuenhagen würdigen.

Die Bibliothek und Jutta Skotnicki von der Gemeinde begleiten den Umbau der Räumlichkeiten. Pünktlich zum Todestag von Anna Ditzen, am 8. August, könnten die Renovierungsarbeiten schon abgeschlossen sein. Im Kinderzimmer von "Murkel" wird in der zweiten Etage eine Schaubibliothek eingerichtet. Der Gedächtnisort werde endlich zugänglich gemacht, freut sich Thomas Mees über die Verbindung von Originalschauplatz und Erinnerung an den berühmten Schriftsteller: "Hier hat Fallada seine Gedanken zu Literatur werden lassen." Und dort wird neben anderen Werken Falladas auch eine zweite, besser erhaltene Erstausgabe des neu entdeckten Romans "Der ungeliebte Mann" zum Reinlesen zur Verfügung stehen.