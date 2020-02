Jürgen Liebezeit

Glienicke (MOZ) Ihren 100. Geburtstag hat Irma Heinrich am Dienstag im Kreise ihrer Familie in Glienicke gefeiert. Die rüstige Dame, die gerne an der frischen Luft ist und die Natur liebt, war eine der ersten Bewohnerinnen des Seniorenheim Angerhof in Glienicke, als sie 2012 einzog. Heimleiterin Julia Sieber überraschte die Jubilarin mit einem besonderen Geschenk. Sie hat Irma Heinrich zu einer Reise nach Schwerin eingeladen. Dort wurde ihr jüngster Sohn geboren. Die 100-Jährige, die zuletzt in Berlin lebte, hat vier Kinder, sieben Enkel, sechs Urenkel und eine Ururenkelin. Ein Patentrezept, um ihr biblisches Alter zu erreichen, hat sie nicht. Vielleicht liegt es am Baileys. Sie gönnt sich jeden Tag ein Gläschen des irischen Sahnelikörs.