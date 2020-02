Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein Stromausfall in den Morgenstunden hat in Oranienburg mehrere Ampeln kurzzeitig lahmgelegt. An einer der Hauptkreuzungen jedoch sind die Ampeln weiterhin außer Betrieb.

Wie Stadtsprecher Gilbert Collé auf Nachfrage bestätigte, ereignete sich der Stromausfall am frühen Morgen, mehrere Ampeln im Stadtgebiet waren von dem Ausfall betroffen. Als der Strom wieder floss, schalten sich die Ampeln automatisch wieder an. Doch ausgerechnet an einem der Hauptverkehrsknotenpunkte, der Kreuzung Bernauer Straße/Sachsenhausener Straße/Lehnitzstraße, blieb die Ampel aus. Grund: Durch den Stromausfall wurde das System der betroffenen Ampel beschädigt, sodass diese erst repariert werden muss. Wie lange die Ampel nun außer Betrieb ist, war am Dienstagnachmittag noch unklar. Zuständig für die Instandsetzung ist laut Collé jedoch nicht die Stadt Oranienburg, sondern der Landesbetrieb Straßenwesen.