Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Die Tage der kleinen Edeka-Filiale in Mühlenbeck sind gezählt. Der Supermarkt an der Hermann-Grüneberg-Straße schließt am 7. März um 18 Uhr endgültig. Das teilte die Betreiberfamilie Maske in einem offenen Brief an die Kunden mit. In dem Schreiben bedankt sich Familie Maske für die jahrelange Treue. Begründet wird das Aus in Mühlenbeck mit wirtschaftlichen Gründen.

Ursprünglich wollte Familie Maske sich in Mühlenbeck vergrößern. Doch die Pläne zerschlugen sich immer wieder. "Trotz Unterstützung durch Edeka und der Verwaltung des Mühlenbecker Landes ist es uns in den vergangenen zwölf Jahren nicht gelungen, einen neuen, geeigneten Standort zum Neubau eines größeren, modernen Marktes zu finden. Obwohl das sehr deprimierend ist, werden wir trotzdem weiterhin nach einem neuen Standort suchen", heißt es in dem Brief.

"Die Schließung ist ein herber Verlust für die Gemeinde Mühlenbecker Land", teilt Gemeindesprecherin Rita Ehrlich in einer Pressemitteilung mit. Der Markt sei nicht nur durch sein breites Sortiment bei den Mühlenbeckern beliebt. Die Betreiber hätten sich immer wieder für die Kommune engagiert. So hätten sie 2017 zum Beispiel ganz unkompliziert die breit angelegte Kochaktion der Kitas im Mühlenbecker Land unterstützt. Mit diesem Probekochen wollte die Gemeindeverwaltung die Kosten eines Kindergerichtes für die neue Essengeldsatzung ermitteln.

Nach Angaben von Rita Ehrlich verhandelt Edeka aktuell mit dem Grundstückseigentümer und einem Investor über einen modernen, großflächigen Neubau an alter Stelle. Die Gemeinde selbst sei rechtlich allerdings außen vor. "Wir unterstützen das Projekt, wo wir können", sagt Ehrlich und nennt als Beispiele die Klärung von Grundstücks- oder Naturschutzfragen. Im Sommer 2019 stimmten die Gemeindevertreter bereits einem entsprechenden Bebauungsplan zu, der jetzt von einem Planer erstellt wird. "Bis zum tatsächlichen ersten Spatenstich wird allerdings noch einige Zeit vergehen. Über eine befristete Nachnutzung der bald leerstehenden Filiale ist bisher nichts bekannt", informiert Rita Ehrlich.