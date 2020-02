BRAWO

Brandenburg (Brawo) Eine Allgemeinverfügung zur vorläufigen Sicherung des Überschwemmungsgebietes der Havel im Gebiet der Stadt Brandenburg ist seit dem 30. Januar dieses Jahres wirksam.

Das Überschwemmungsgebiet erstreckt sich vom Ufer der Havel und der damit verbundenen Seen unterschiedlich weit auf das feste Land. Die größte Ausdehnung hat das 33 Quadratkilometer große Überschwemmungsgebiet im Osten und Süden des Stadtgebietes und reicht dort bis Gollwitz, Schmerzke und Göttin. Auch in und um Plaue herum liegen größere Flächen im Überschwemmungsgebiet. Die zentralen Stadtkerne selbst sind wenig betroffen. Der Anteil bebauter Gebiete an der Gesamtfläche des Überschwemmungsgebietes ist gering.

In dem zu sichernden Überschwemmungsgebiet ist ein erheblicher Nutzungsdruck zu verzeichnen. Es werden viele Bauvoranfragen und Bauanträge gestellt. Ohne eine vorläufige Sicherung des Überschwemmungsgebietes besteht die Gefahr, dass bauliche Anlagen errichtet und erweitert werden und sich dadurch das Schadenspotential erhöht, Hochwasserrückhalteraum verloren geht und der Abfluss bei Hochwasser nachteilig verändert wird.

Vorläufig gesichert wird die bei einem hundertjährlichen Hochwasser natürlicherweise überschwemmte Fläche. Durch die mit der vorläufigen Sicherung geltenden Schutzvorschriften soll insbesondere gewährleistet werden, dass ein Abfließen des Wassers nicht behindert wird. Zudem soll das abfließende Wasser nicht durch wassergefährdende Stoffe wie Treibstoffe, Heizöl, Pflanzenschutzmittel oder Dünger verschmutzt werden.

Für die Betroffenen bedeutet das, dass in dem vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet grundsätzlich ein Bauverbot gilt, um das Schadenspotential durch die Errichtung neuer Gebäude und Anlagen oder andere wertsteigernde Flächennutzungen in diesen Gebieten nicht zu erhöhen. Ausnahmen von den Verboten in den Überschwemmungsgebieten können im Einzelfall zugelassen werden, wenn keine Nachteile für den Hochwasserschutz und Nachbarn zu erwarten sind. Ebenso verboten sind neue Heizölverbrauchsanlagen. Bestehende Heizölverbraucheranlagen sind bis zum 5. Januar 2023 hochwassersicher nachzurüsten.

Weitere Informationen: www.stadt-brandenburg.de