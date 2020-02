Markus Kluge

Heiligengrabe (MOZ) Zwei Hunde sind auf der Straße zwischen Blesendorf und Granzow bei Heiligengrabe am Montagmorgen offenbar von einem Fahrzeug erfasst worden. Zeugen entdeckten gegen 6.15 Uhr die Tiere vor einer Kurve liegend und riefen die Polizei.Während Polizeibeamte am Einsatzort eintrafen, erschien einige Zeit später auch der Hundebesitzer vor Ort. Dieser übernahm die Tiere, von denen ein Hund vor Ort verendete. Der andere Hund blieb offenbar unverletzt. Weil sich bislang kein Verkehrsteilnehmer zum Unfall gemeldet hat, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen zum Sachverhalt melden sich bitte unter der 03391 3540 bei der Polizeiinspektion in Neuruppin.