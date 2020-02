Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Rund 120 000 Euro Sachschaden hat ein Kapitän verursacht, der mit seinem Schiff eine Anlegestelle der Berufsschifffahrt in Fürstenwalde gerammt hat. Der noch unbekannte Schiffsführer setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort. Dass er den Zusammenprall nicht gemerkt haben könnte, hält Gordon Starcken, Mitarbeiter des Fürstenwalder Außenbezirks des Wasser- und Schifffahrtsamts Berlin (WSA), für ausgeschlossen. "Den muss man im ganzen Schiff gemerkt haben, das muss sofort gestanden haben", lautet seine Einschätzung. Es handele sich um einen eindeutigen Fall von Fahrerflucht.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Zusammenprall zwischen dem 14. und 17. Februar. Das Wasserfahrzeug beschädigte einen Dalbenverband, also die ins Wasser gerammten Pfähle, die zur Anlegestelle gehören. Dabei wurden sowohl die Dalben als auch der dazugehörige Steg beschädigt. Zugetragen hatte sich der Unfall in einem Unterhafen der Schleuse Fürstenwalde. Die Anlegestelle, die sich auf Höhe der Bullenwiese befindet, kann momentan nicht benutzt werden. Für die Berufsschiffer besteht deshalb an dieser Stelle auch keine Möglichkeit zum Landgang mehr. "Unser Bauhof hat die Anlage erst mal provisorisch repariert", erklärt Starcken. Nun müssten die Dalben eingehend untersucht werden. Höchstwahrscheinlich werden dazu Taucher zum Einsatz kommen, sagte der WSA-Mitarbeiter. Sie müssten feststellen, ob nur ein Dalben oder alle drei gebrochen sind und gewechselt werden müssen. Wann die Anlegestelle wieder genutzt werden kann, sei offen. Schiffe könnten aber in einem anderen Bereich der Liegestelle festmachen.

Die Wasserschutzpolizei ermittelt nun zum möglichen Unfallverursacher.