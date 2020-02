Simone Weber

Rathenow "Das Jahr 2019 begann gleich mit elf Einsätzen in der Silvesternacht. Und dabei sollte es nicht bleiben. Der Januar verlangte uns insgesamt 32 Einsätze in nur 31 Tagen ab", begann Ortswehrführer Oliver Lienig seinen Bericht. Anlass war die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow.

."Das Kalenderjahr schlossen wir mit insgesamt 276 Einsätzen, mit 117 Brandeinsätzen und 159 Hilfeleistungen, ab", so Lienig weiter. Damit wurden 26 Einsätze mehr absolviert als im Vorjahr. Alle Einsatzlagen nahmen insgesamt knapp 415 Stunden in Anspruch. Davon leisteten die Atemschutzgeräteträger insgesamt mehr als 46 Einsatzstunden. Dabei konnten 23 Personen unverletzt gerettet und 25 verletzte Personen geborgen werden. Für elf Menschen war leider jede Hilfe zu spät gekommen.

Derzeit gehören 74 Frauen und Männer zu den aktiven Feuerwehrleuten. Die Alters- und Ehrenabteilung besteht aus 17 Kameraden. Zu ihnen gehörte bis Ende letzten Jahres auch Manfred Eichmann.

"Manfred war insgesamt 41 Jahre aktiv in der Feuerwehr, seit 1975 in Rathenow, und brachte seine Fähigkeiten vor allem als Offizier für Technik und Versorgung ein, bis ihn 1996 ein Herzinfarkt zwang, in die Alters- und Ehrenabteilung überzutreten", so Ortswehrführer Lienig, der den langjährigen Kameraden mit einer Gedenkminute ehrte. "Am 20. September 2019 konnte Manfred Eichmann noch im Kreise vieler Kameraden seinen 80. Geburtstag feiern. Am 5. November hörte leider sein Herz auf zu schlagen."

Der Jugendfeuerwehr gehören aktuell 20 Mitglieder an. In den letzten Monaten wurde der Nachwuchs unter anderem durch Annemarie (11), Conor (10), Niklas (10) und Jan (12) verstärkt. Niklas‘ Schwester ist schon seit 2008 Mitglied der Feuerwehr und beider Großvater, Bodo Rohrschneider, seit 1970. Die Geschwister bilden inzwischen die fünfte Feuerwehrgeneration in der Familie Rohrschneider.

Die 15 Jungen und fünf Mädchen sind durchschnittlich zwölf Jahre alt. "Neben Training und Ausbildung bildete auch die Teilnahme am Stadtausscheid im Feuerwehrwettkampf einen Teil des Alltags in der Jugendfeuerwehr", so Jugendwart André Kanzler in seinem Bericht. "Die Mannschaft AK 2 fuhr als Stadtmeister des Ausscheids in Göttlin zur Kreismeisterschaft und belegte Platz 9."

Ebenso aktiv sind 20 Musiker unter Leitung von Uta Prothmann. Sie bilden das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow und sorgen bei vielerlei Anlässen für gute Stimmung. Natürlich gab es auch einen Auftritt zur Jahreshauptversammlung in der Feuerwache am Samstagabend.

Nächste wichtige Termine stehen im Frühling an. Aus Anlass des 140-jährien Bestehens der Rathenower Feuerwehr gibt es am 8. Mai einen Tag der offenen Tür in der Feuerwache in der Großen Hagenstraße. Beförderungen und Auszeichnungen verdienter Kameraden erfolgen auf dem Feuerwehrball am 16. Mai.

Sofern an dem Tag keine Einsätze gefahren werden müssen, könnten wohl alle Kameraden mitfeiern. Bis zum 17. Februar dieses Jahres summierten sich die Einsätze auf 46, das sind bereits ein paar mehr als im Vorjahreszeitraum. Auf www.feuerwehr-rathenow.de finden sich Auflistungen seit 2015.