Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Neue Gesichter werden für die Bürgerbühne des Brandenburger Theaters (BT) ja immer wieder gesucht. Doch auch im Hintergrund ist nun abermals frischer Wind eingekehrt: Urban Luig hat die Leitung des Projektes übernommen und tritt als mittlerweile fünfter Projektleiter in zehn Jahren die direkte Nachfolge von Ilja Hübner an. Er hatte vor gut einem Jahr die Leitung der Bürgerbühne übernommen. "Die Bürgerbühne ist ein Konzept, bei dem man einfach immer wieder neue ‚Duftmarken’ setzen muss", sagte Frank Martin Widmaier, Künstlerischer Leiter des BT, vor der Vorstellung Luigs und gab weiter an, sich "froh und glücklich zu schätzen", Luig für das Projekt gewonnen zu haben.

Realisiert werden soll die BT-Bürgerbühne dabei zukünftig als sogenanntes "Community-Projekt". Heißt: Die Bürger sollen nicht nur als Laienschauspieler auf der Bühne stehen, sondern aktiv am Gestaltungsprozess des Stücks mitwirken. Und von dem hat Luig schon einige Vorstellungen. "Es wird eine Komödie, so viel kann ich sagen. Die konkrete Stückfindung und Gestaltung soll aber in Zusammenarbeit mit dem Ensemble stattfinden. Es dürfen also gerne auch eigene Themen und Konflikte aus dem Leben der Brandenburger eingearbeitet werden", verriet Luig, der seit drei Jahren mit seiner Familie in Brandenburg an der Havel lebt und den Ort des Stückes in jedem Fall auch hier sieht. "Vielleicht wird es Schmerzke, vielleicht die Innenstadt oder ganz woanders. Je nachdem, was für das Stück am besten passt", so der 48-Jährige, der weiter angibt, dass er sich deshalb auch nicht scheuen werde, das Stück zu adaptieren und Passagen wegzulassen oder Personenzahlen auszuweiten bzw. zu mindern. "Das wichtigste ist, den Zuschauern keine Lebenszeit zu klauen, sondern sie aufzuwerten", erklärt Luig sein Ziel als Leiter der BT-Bürgerbühne.

Angst, Luigs Ansprüchen als Schauspieler nicht zu genügen, braucht indes niemand. Die pure Lust am Schauspielern und sich Ausprobieren genügt. "Ich werde kein Casting oder dergleichen veranstalten, sondern hoffe einfach auf die Lust der Brandenburger. Natürlich muss nicht jeder dabei gleich die Hauptrolle übernehmen."

Ein erstes Treffen für alle Interessierten findet als lockeres Kennenlernen am Montag, 2. März, ab 18.30 Uhr im Brandenburger Theater statt. Bis zur Premiere Ende Oktober soll dann einmal die Woche geprobt werden.