Brandenburg Bereits am Sonntag erhielt ein 35-jähriger Mann von Mitarbeitern des Obdachlosenwohnheimes in der Otto-Gartz-Straße ein zweitägiges Hausverbot für die Einrichtung. Als dieser dann jedoch am Montagmorgen trotzdem versuchte ins Haus zu gelangen informierten die Mitarbeiter die Polizei.

Schon bei der Anfahrt begegnete der 35-Jährige den Beamten vor dem Objekt. Er stellte sich dem Streifenwagen in den Weg und begann sofort fordernd mit scheinbar wirren und zusammenhanglosen Worten auf die Beamten einzureden. Auf das Hausverbot angesprochen reagierte der Mann überrascht und wollte davon keine Kenntnis haben. Die Beamten untersagten ihm das Objekt zu betreten. Mehrfach mussten sie ihn jedoch daran hindern und zusätzlich einen Platzverweis aussprechen, dem er auch wiederholt nicht nachkam. Plötzlich eskalierte die Situation. Der Mann fing plötzlich an unkontrolliert um sich zu schlagen und griff in Richtung der Einsatzgürtel der Beamten. Dies wurde dann sofort durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt unterbunden. Der Mann wurde auf den Boden gedrückt, dort mit Handfesseln fixiert und anschließend zur Durchsetzung des Platzverweises ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Brandenburg gebracht. Aufgrund seines offenbar verwirrten Zustandes wurde er dort dann einem Arzt vorgestellt. Dieser beurteilte die Gesamtumstände so, dass er ihn zwangsweise in eine Brandenburger Fachklinik einwies. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.