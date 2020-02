Matthias Haack

Neuruppin (moz) Mit 21.796 Kindern, Jugendlichen, jungen und älteren Erwachsenen wurde im Jahr 2019 ein Teilnehmerrekord aufgestellt. Es deutet sich an, dass er in dieser 20. Auflage der Aktion ins Wanken kommt. Jedenfalls legten sich die Ruppiner mächtig ins Zeug, um in neue Dimensionen zu kommen.

Sebastian Welker aus dem Organisationsteam zählte 44 Mannschaften in der Nachmittagsrunde und sagenhafte 134 am Vormittag. Damit ist die Gesamtmarke aus dem Vorjahr (127) um 41 übertroffen. Grandios. Als Vergleich: Zum Auftakt der diesjährigen Runde wurde in Wittenberge 127 Teams gezählt. Hinter Nordhausen (Thüringen) und Auerbach (Sachsen) ordnet sich Neuruppin ganz vorn in dieser Wertung ein. "Das geht auch deshalb nur", so Welker, "weil die Größe des Sportcenters es erlaubt, dass auf fünf Anlagen gespielt werden kann. Zum Glück, sonst würden wir in Zeitnot kommen."

Bilderstrecke Fairplay-Tour schlägt in Neuruppin auf Bilderstrecke öffnen

Ziel: Verantwortung tragen

Sehr gespannt ist sein Team auf die Resonanz in der Landeshauptstadt. Dort schlägt der Soccer-Zirkus seine Zelte nächste Woche erstmals auf. Die Sparkassen Fairplay Soccer Tour findet unter dem Motto Fairstärken, Fairhandeln, Fairantworten, Fairlieben statt. Dahin steckt: Verantwortung für sich und andere übernehmen und sich einsetzen für Begegnung, Dialog, Austausch und gleichsam für ein offenes, vorurteils- und vielfaltbewusstes Miteinander. In Dreiermannschaften geht es nicht nur darum, mehr Tore als der Gegner zu erzielen. Vielmehr wird der Umgang vor dem Anpfiff, während der Partie und nach Abpfiff bestraft oder honoriert.

"Echt klasse", findet Dirk Pfaffe sowohl die Idee hinter dem Event als auch die Ausführung. Als Lehrer an der Alexander-Puschkin-Schule Neuruppin begab er sich ganz bewusst ins letzte Glied. "Die Kinder mögen sich selbst organisieren, anmelden, absprechen und alles, was dazu gehört. Treten Fragen auf, bin ich natürlich da." Zwölf Teams hatte seine Schule für die vier Altersklassen (bis 10, bis 13, bis 17, ab 18 Jahre) gemeldet, darunter eine Mädchenmannschaft. Auf 39 Mannschaften kam sogar die Karl-Liebknecht-Schule.