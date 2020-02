GZ

Menz ([]) Vier Stunden lang präsentierten 18 Musiker in zehn Auftritten auf der Offenen Bühne Menz gute Live-Musik aus der Gegend. "Ein gelungener Abend war es am Sonnabend. Der große Saal des Regionalzentrums war mit 160 Gästen bis auf den letzten Stehplatz voll – gute Stimmung von Anfang an und für jeden was dabei", so das positive Fazit von Mitorganisatorin Katrin Davis.

Der musikalische Abend am Friedensplatz begann mit einem Liebeslied von Elvis Presley, gesungen von Paul Davis aus Neuroofen für seine Frau. Dann folgte Herbert Brauer aus Großwoltersdorf mit mittelalterlichen Dudelsackklängen und Corry Sindern aus Himmelpfort mit feiner, keltischer und irischer Folklore, gefolgt von Annette aus Neuruppin mit englischen Balladen.

Raimund Scheel aus Germendorf brachte Coversongs im eigenen Stil. Der Liedermacher Jan Koch – vom Café Bric à Brac in Menz – beeindruckte durch eigene Lieder und Texte, die unter die Haut gingen. Mathias Köppen aus Kränzlin sang Udo Lindenberg. Axel aus Gransee kam mit deutschen Schlagern zum Mitsingen, und die Gruppe "Delikat" aus Friesack glänzte mit Ostrock. Den Abschluss des Abends bildete der Auftritt der Band "Never Too Late" mit gutem alten Rock. Der Saal bebte.

Im Regionalzentrum konnten die Besucher eine Bilderausstellung besichtigen, bunte Lichttechnik, Blumen und Kerzen schafften eine gemütliche Atmosphäre. "Die Profi-Bühne sah einladend aus", lobte Davis.

Die nächste Auflage der "Offenen Bühne Menz" findet am Karsamstag, 11. April, im großen Saal des Stechlinsee-Centers in Neuglobsow statt.