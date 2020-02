Hans Still

Wandlitz (MOZ) Die Stimmung im Raum gleicht der Betriebsamkeit in einem Bienenstock: Die Mädchen schwirren umher, spielen Fangen, werfen sich dabei Sätze zu und sind ziemlich aufgedreht. Immerhin haben sich die Wandlitzer Kinder eine Woche lang nicht gesehen, da entsteht großer Rede- und Bewegungsbedarf. Irgendwann greift Katharina Tarján ein und beruhigt die kichernde Meute, schließlich soll es bei dieser Chorprobe am Montagabend auch um das Musical gehen, das der Wandlitzer Kinderchor schon jetzt akribisch vorbereitet. "Zinnobers Zauberhut", heißt das Stück, das den Kindern sichtbar Spaß bereitet. Die Story im Musical scheint ihnen zu gefallen, zumal am Ende vermutlich alles gut ausgehen wird. Aber das darf natürlich nicht verraten werden, wie die Chorleiterin erinnert. "Nein, das muss ein Geheimnis bleiben", wehrt sie bohrende Fragen ab.

Alle zwei Jahre probt der Kinderchor ein Musical ein, das gemeinsam mit dem Basdorfer Schulchor und einigen Profimusikern in der Wandlitzer Kirche auf die Bühne gebracht wird. Das wird im September an einem Wochenende sein, insgesamt geben die großen und kleinen Künstler drei Vorstellungen. "Das Musical besitzt Projektcharakter, das macht es auch für Neulinge sehr einfach, sich in die Aufgabe hineinzufinden", berichtet die studierte Musikpädagogin. Längst haben sich beim Gespräch die Kinder auf den Tischen platziert, um gespannt zuzuhören. Und sie staunen, als Katharina Tarján von ihrer Heimat berichtet. Sie wurde nämlich im österreichischen Graz geboren und kam über Berlin vor 15 Jahren nach Wandlitz. "Das wussten wir ja gar nicht", stellt Mathilda aus Wandlitz fest.

Doch zurück zum Kindermusical, in dem das Thema Angst kindgerecht behandelt wird. Zauberer Zinnober gehört offenbar nicht zu den Guten in dieser Welt. Im Gegenteil, er findet es toll, den Kindern Angst einzujagen. Dabei gilt als bekannt, dass dies nicht immer so gewesen sei. "Was können die Kinder also tun, um aus Zinnober wieder einen guten Zauberer zu machen", ist eine der Fragestellungen, die Komponist Tobias Rokahr aus Hannover musikalisch umsetzt. Drei Frösche kommen im Stück vor, ebenso mehrere Waldfeen. Sie stehen den Kindern gemeinsam zur Seite.

Am Ende überwiegt der Stolz

Einmal wurde das Stück in Hannover uraufgeführt. Den Wandlitzer Musikern fällt die Ehre zu, das Stück nun ebenfalls auf die Bühne bringen zu können. Besonderen Gefallen finden alle Beteiligten an den spürbaren Veränderungen bis zur Aufführung des Musicals. "Die Kinder wachsen zur Gemeinschaft zusammen. Sie lernen dazu, denn es gilt ja nicht nur zu singen, sondern da werden Requisiten bewegt, Texte aufgesagt und schauspielerische Leistungen abverlangt", beschreibt Chorleiterin Tarján die Entwicklungen. Auch die Tatsache, knapp eine Stunde lang diszipliniert dem Ablauf zu folgen, bringt die Kinder weiter. Am Ende überwiegen immer der Stolz und die Freude über den Erfolg. So war es jedenfalls bei den letzten drei Musicals, die unter der Regie von Katharina Tarján einstudiert wurden. "Die Kinder steigern sich und leben die Botschaft des Stückes vor. Sie treten ihrer Angst mutig entgegen und gehen am Ende als Sieger hervor", fasst Chorleiterin Tarján zusammen. Zudem wirbt sie um weitere Interessenten für den Kinderchor. Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren werden noch zur Mitarbeit gesucht. Die Chorleiterin ist über die Rufnummer 0172 5418803 erreichbar.