MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Unbekannter hat sich am Montagnachmittag in der Walter-Korsing-Straße in Frankfurt (Oder) einer Seniorin (66) von hinten genähert und ihr die Handtasche entrissen. Die Frau blieb unverletzt.

Sie beschrieb den Täter als 1,65 Meter groß, schlank und mit kurzen blonden Haaren.

Bei der Fahndung nach dem Räuber fanden die Beamten das Portemonnaie der Frau. Kriminaltechniker stellten es sicher, um daran nach Spuren des Täters zu suchen.

In den vergangenen Wochen ist es in Frankfurt mehrfach zu Handtaschendiebstählen gekommen, die die Polizei beschäftigen.