Markus Kluge

Neustadt (MOZ) Die Schwarzmüller-Gruppe, die in Österreich maßgefertigte Premium-Nutzfahrzeuge herstellt, übernimmt das Neustädter Unternehmen Hüffermann Transportsysteme. Das gaben die beiden Unternehmen am Dienstag bekannt. Hüffermann ist spezialisiert auf das Anfertigen von Lkw-Anhängern für den Behältertransport und für Containerwechselsysteme. In diesem Bereich ist der Betrieb aus Neustadt, der noch einen Standort in Wildeshausen hat, Marktführer in Europa. Es hat rund 250 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich rund 40 Millionen Euro Umsatz. "In Neustadt bleibt alles so, wie es ist. Wir wollen auch noch erweitern", sagt Geschäftsführer Stephan von Schwander. Die Schwarzmüller-Gruppe wolle den Standort in Neustadt künftig nutzen, um dort ihre Fahrzeuge zu verkaufen und warten zu lassen. "Dafür brauchen wir noch mehr Personal", so von Schwander. Die Schwarzmüller-Gruppe hat mit der Übernahme flächendeckende Präsenz in Deutschland erreicht, was deren Wachstum begünstigen wird. Umgekehrt will Schwarzmüller-CEO Roland Hartwig mit Hüffermann-Fahrzeugen in Österreich und in Osteuropa erfolgreich sein und die zusätzliche Marke in der eigenen Kundenwelt pushen. "Wir sprechen die gleiche Sprache und haben die gleichen Ziele. Deshalb freuen wir uns ganz besonders, die Chance zur Übernahme erhalten zu haben", sagte Hartwig. Es sei nicht schwergefallen, Zusagen zu Standort und Belegschaft zu machen, denn man wolle gemeinsam wachsen. Dafür werden die vorhandenen Ressourcen benötigt. Auch Hartwig betonte, dass die Marke Hüffermann erhalten bleibe.