Matthias Henke

Gransee Neugierig dürften einige Granseer Knirpse und ihre Eltern schon um die Balancierelemente an der Kirchgasse geschlichen sein, womöglich hat sie auch schon der Eine oder Andere ausprobiert, wie die Spuren in der weichen Erde in der Umgebung des Spielortes vermuten lassen. Offiziell erlaubt ist das noch nicht. Ein weiß-rotes Flatterband drumherum signalisiert: Abstand halten!

Denn noch steht eine TÜV-Abnahme der in der ersten Februarwoche fertiggestellten Geräte nämlich aus. Ende nächster Woche soll es soweit sein, wie Carmen Tasch, Mitarbeiterin in der Granseer Bauverwaltung, auf Nachfrage informierte. Ob nach der Abnahme der Nachwuchs sich dann gleich dort tummeln kann, ist allerdings offen. Denn mit der Absperrung soll auch die Grasansaat geschützt werden. Im frischen, feuchten Mutterboden sinken jene ein, die das Flatterband ignorieren. "Von daher gucken wir mal, wie es mit der Witterung weitergeht", so Tasch. Dass der Bereich gleich wieder zertreten wird, soll nach Möglichkeit vermieden werden.

Große Spielgeräte vermisst

Unterdessen wird in den sozialen Medien über die neue Errungenschaft eifrig diskutiert. So gehen beispielsweise die Meinungen bei Facebook weit auseinander. Einige nennen es einen "Pseudospielplatz" sowie eine "fantasielose und augenscheinlich auch gefahrvolle Aneinanderreihung von Einzelelementen" angesichts der Ecken und Kanten der hölzernen Teile. Andere vermissen "richtige" Spielplatzgeräte wie Rutsche und Schaukel. Wieder andere merken an, dass die Balancierelemente auch als Kunstobjekt oder Sitzgelegenheit durchgehen würden, ansonsten aber hinausgeworfenes Geld seien.

Der Granseer Stadtverordnete René Jordan (SPD) wies Kritiker der neuen Anlage in einem Facebook-Kommentar darauf hin, dass ein Spielplatz mit großen Geräten an dem de Standort neben der Marienkirche auch gar nicht vorgesehen war und Derartiges auch nie geäußert worden sei. Tatsächlich hatte die Amtsverwaltung, als sie vor mehr als einem Jahr die Öffentlichkeit über das Projekt informierte, explizit von einem "Spielort" gesprochen – weil es vergleichsweise kleinteilige Gerätschaften sein sollten, die dort errichtet werden – in Abstimmung mit und aus Rücksicht auf den Denkmalschutz. Eine Rutsche und einen Kletterturm möge also niemand erwarten, stattdessen niedrige, etwa kniehohe Balancier- und Sitzelemente, hieß es damals bereits. Seitens der Granseer Lokalpolitik wurde mit Blick auf die Balancierelemente explizit Zustimmung signalisiert, ein zusätzlicher Sandkasten dagegen abgelehnt, aus Sorge, dieser würde nur schnell verschmutzt werden, etwa durch Hunde und Katzen.

Weniger ist mehr

Weitere Granseer sind vom neuen Spielort durchaus angetan und können es gar erwarten, bis ihre Kinder ihn nutzen können. Manchmal sei weniger eben mehr. Die Kinder brauchen keine komplette Reizüberflutung, sie können sich auch mit dem beschäftigen, was vorhanden ist, wird etwa geraten oder auch auf eigene positive Erfahrungen mit ähnlichen Anlagen verwiesen. Das Gleichgewicht zu schulen, sei jedenfalls nicht verkehrt. Neben der Kirche sollte ein Spielplatz auch irgendwie ins Bild passen. Das wäre mit Rutsche und Klettergerüsten nicht gegeben. Auch brauche es für Kinder nicht in jedem Fall aufwendige Spielplätze. Ein Ausflug in den Wald könne der kindlichen Fantasie auch einiges zum Spielen bieten. Erst einmal abwarten, wie der Spielort angenommen wird.