Markus Kluge

Alt Ruppin (MOZ) Der Schäferhund, der am Montagvormittag in Alt Ruppin eine 74-jährige Frau attackiert hat, ist eingeschläfert worden.

Das hat der Halter des Tieres der Polizei mitgeteilt, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach am Dienstag. Die verletzte Seniorin liegt im Krankenhaus und konnte bisher nicht von den Beamten zu dem Vorfall befragt werden. "Jetzt steht erst einmal die Genesung im Vordergrund", so Feierbach.

Deshalb ist auch weiterhin nicht geklärt, warum der Hund die Frau angefallen hat. Laut Polizeiinformationen und Angaben von Augenzeugen leben die Seniorin und die Hundehalter auf einem Grundstück. "Die Dame hat oft mit dem Hund gespielt", so eine Zeugin, die auf den Vorfall aufmerksam wurde, als am Montag der Rettungshubschrauber dort landete. Der Hund, der die Frau mehrfach in die Arme und Hände gebissen haben soll, habe ihre Kleidung zerrissen. "Sie saß da mit freiem Oberkörper, die Hose auf halb acht und an vielen Stellen blutig."

Die Rettungskräfte seien zuerst gar nicht an die verletzte 74-Jähriger herangekommen, weil der Hund ständig "am Zaun patrouillierte". Erst ein Hundeführer der Polizei sei mutig über den Zaun gesprungen, habe den Hund eingefangen und in den Zwinger gebracht. Bis die Frau behandelt werden konnte, ist laut der Zeugin etwa ein halbe Stunde vergangen. Gegen den Halter des Schäferhundes ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung.