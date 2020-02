Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Im Jagdschloss rasseln die Ketten. Wieder und wieder greift Gerd Behlert in die Metallbänder. An den Enden des Kettenzuges hängt ein Balken. Langsam schwebt der Koloss ins Obergeschoss. "Sibirische Kiefer, langsam gewachsen", sagt Behlert. "Das Holz ist resistent gegen Pilze und Schädlinge", erklärt der Vorarbeiter der Denkmalbau Ettersburg GmbH.

Auch wenn es nicht so scheint: In dem rund 300 Jahre alten Bau, der hinter Gerüsten versteckt ist, wird gearbeitet. Allerdings gehen Umbau und Sanierung langsamer voran als geplant. Darum steht das Wetterdach, das nach einem Jahr wieder abgebaut werden sollte, schon mehr als doppelt so lange. Rund 3650 Euro kostet die Konstruktion pro Woche. Nachdem die MOZ Ende November darüber berichtete, hatte Gernot Geike (CDU) im Stadtentwicklungsausschuss einen detaillierten Bauablaufplan und Informationen zu Mehrkosten gefordert. Das Schloss gehört der Stadt und sie ist auch der Bauherr.

Zur Februarsitzung legte Christfried Tschepe, der im Rathaus den Fachbereich Stadtentwicklung leitet, einen Bericht vor. Demnach sind Dach- und Dachkonstruktion zu 75 Prozent fertig, Rohbauarbeiten an Wänden, Decken und Aufzugsschacht in Souterrain und Erdgeschoss zu 80 Prozent. Das Traufgesims haben Arbeiter zu 80 Prozent aufgemauert und geputzt. An der Fassade sind Maurerarbeiten zu 75 Prozent erledigt. Der Nordgiebel ist errichtet.

Personal fehlt

Die Kostenaufstellung konnte Tschepe nicht vorlegen. Es fehlten Auskünfte der beteiligten Büros, erklärte er. Daraufhin hagelte es Kritik. "Zwei Seiten allgemeine Informationen reichen nicht", sagte Geike. Eine Kostenübersicht müsse "ständig per Knopfdruck abrufbar sein", sagte Thomas Fischer (BFZ). Er riet, "endlich mal Prioritäten zu setzen". Dann hätte eben nicht mit der Erweiterung der Fontanegrundschule begonnen werden dürfen, sagte Fischer.

Tschepe verwies auf die "schwierige Personalsituation". Eine Mitarbeiterin aus dem Hochbau sei vor zwei Jahren ausgefallen. Erst sei es nicht gelungen, grünes Licht zu bekommen, um die Stelle zu besetzen. Dann habe es keine qualifizierte Bewerbung gegeben. Weitere Stellen hätten nicht ausgeschrieben oder besetzt werden können. "Das bleibt nicht ohne Spuren." Tschepe erinnerte daran, dass das Ehepaar Smura, das das Schloss betreiben wollte, wechselnde Konzeptionen vorschlug. Letztlich trennte sich die Stadt von Smuras. Auch die Abstimmung mit dem Denkmalschutz sei schwierig.

Vielleicht müsse die Vergütung verbessert werden, schlug Axel Fachtan (AfD) gegen den Personalmangel vor. Dies hätte man in der Haushaltsdebatte klären müssen, entgegnete der Ausschussvorsitzende Stephan Wende (Linke). Besserung scheint auch so in Sicht: Für zwei ausgeschriebenen Hochbau-Stellen gab es jetzt Bewerbungen, sagte Tschepe. Letztlich einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, einen Sonderausschuss zum Jagdschloss einzuberufen.