Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) In diesen Tagen melden Eltern ihre Kinder in den Grundschulen an. Eigentlich sollte mit dem neuen Schuljahr ein besonderer und heiß erwarteter Schulversuch in Frankfurt starten: Ein bilinguales Unterrichtsangebot – das heißt, Schule findet gleichberechtigt auf polnisch und auf deutsch statt. In der Grundschule Mitte sowie im Karl-Liebknecht-Gymnasium sollten Modellversuche starten – so hatte das Bildungsministerium im September in einer Absichtserklärung kundgetan, Ministerin Britta Ernst hatte es im Dezember nochmal persönlich im Landtag bekräftigt. Damit sollte ein adäquates Bildungsangebot für die zahlreichen in polnischen und deutschpolnischen Familien aufwachsenden Kinder der Doppelstadt geschaffen werden.

Doch am Tag der offenen Tür der Grundschule Mitte am Sonnabend war von bilingualem Unterricht nicht die Rede und Ministeriums-Vertreter, die mit den Schulen in einer Arbeitsgruppe ein Konzept entwickeln sollen, waren auch nicht vor Ort. Auf Nachfrage sagte die Schulleiterin Ines Fest: "Das Konzept ist in der Arbeitsgruppe mit dem Ministerium noch in Arbeit. Es gibt daher noch keine verlässlichen Aussagen."

In einem offenen Brief, adressiert an Ministerium, Bildungsausschuss im Landtag und Oberbürgermeister René Wilke, hat am Dienstag der Frankfurt-Słubicer Verein "Unsere Miasto Nasze Stadt" "erhebliche Zweifel" daran geäußert, ob es dem Ministerium ernst und ob es in der Lage sei, seine Erklärung umzusetzen. Die Bürgerinitiative, in der viele deutsch-polnische Familien organisiert sind, versucht seit viereinhalb Jahren ein bilinguales Schulangebot in die Doppelstadt zu holen. Aber an staatlichen Schulen fruchteten die Bemühungen nicht, so erarbeitete "Unsere Miasto" im letzten Jahr gemeinsam mit dem privaten Schulträger Rahn Education ein Konzept für eine bilinguale Grundschule in Frankfurt, dessen Eintreffen in Potsdam das Ministerium zu der Erklärung veranlasste, nun bilinguale Zweige an staatlichen Schulen zu etablieren.

Ministerium ist nicht erreichbar

Doch lediglich im Karl-Liebknecht-Gymnasium – ohnehin das erfahrenste Haus in Sachen deutsch-polnische Schulprojekte – wird einen kleinen Schritt in Richtung Zweisprachigkeit gehen. Ab Klasse 7 soll es eine neue Lerngruppe für Schüler geben, in der die Fächer Kunst oder Musik auf polnisch gelehrt werden – vorausgesetzt, es melden sich genug Interessierte, so Schulleiter Torsten Kleefeld. Dasselbe Angebot gibt es bislang ab der 11. Klasse, das Personal sei also vorhanden.

Fortgeschrittener scheint das andere vom Land angekündigte Vorhaben, Polnisch als Fremdsprache zu erweitern. Ein entsprechendes Curriculum "Polnisch als Nachbarsprache", das das Landesinstitut für Schule und Medien entwickelt, wird neu in der Grundschule "Am Mühlenfließ" eingeführt und soll auch in der Astrid-Lindgren-Schule kommen. "Das ist an sich sehr zu begrüßen, verfolgt aber andere Ziele und adressiert andere Zielgruppen als das Grundschulvorhaben, für das sich unser Verein einsetzt", schreibt "Unsere Miasto" im offenen Brief. Und appelliert, den Weg für die Grundschule mit Rahn Education als Träger endlich frei zu machen. Vom Ministerium war in den vergangenen sieben Tagen weder zu erfahren, wie das Nachbarsprachen-Curriculum genau aussieht, noch wie der Stand bei den bilingualen Unterrichtszweigen ist.