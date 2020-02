Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Das Mystery Art Orchestra kehrt für ein Konzert im Studentenclub an der Schicklerstraße 1 in die Provinz zurück.

Die 2012 in Berlin vom Sänger und Gitarristen Tino Bogedaly gegründete Band hat sich laut Selbstbeschreibung auf eine Art moderner Interpretation des Post-Punks spezialisiert, dem psychedelische Klänge nicht fremd sind. Aus den anfangs bis zu zehn Musikern, die in unterschiedlichster Besetzung durch die Clubs im Berliner Rock’n’Roll-Underground tourten, ist über die Jahre ein sich gegenseitig inspirierendes Trio geworden. Das Mystery Art Orchestra besteht aus seinem Frontmann Tino Bogedaly, der an den Tasten von André Wlodarski und an den Drums von Bastian Müller unterstützt wird. Der Auftritt in Eberswalde ist für Sonnabend ab 20 Uhr angekündigt.

2018 hatte das Mystery Art Orchestra sein Debütalbum "Prismatic Dream" veröffentlicht, dem 2019 die EP "Enjoy the Violence" folgte. Das Publikum im Studentenclub kann sich auf ein Konzert freuen, das seine Hörgewohnheiten durcheinander bringt.

Eintritt fünf, Studenten drei Euro